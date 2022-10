Nevzdržnost dolgov v središčih moči je vedno spreminjala svet

Č analizi lahko preberete:

Nenaden izbruh inflacije v gospodarskem svetu, ki je prisegal na stabilnost cen in na ta cilj naravnaval ekonomske politike, je vznemiril javnost, strokovne institucije in akademske kroge. Ni še prave predstave o tem, kaj vse jo poganja. Kapacitetne omejitve ponudbe, presežek povpraševanja iz časa epidemije covida in vojna v Ukrajini so trije razlogi, ki so najbolj pri roki. A množijo se pogledi, ki segajo globlje v analizo divjanja cen. Claudio Borio, vodja monetarnega oddelka v Banki za mednarodne poravnave (BIS), je nedavno opozoril na nevzdržne cene premoženjske aktive, visoke ravni dolga in z njo povezano občutljivost gospodarstev na raven obrestnih mer. Vse to je rezultat dolgega obdobja sproščanja finančnega sistema in prostega pretoka kapitala v zahodnih gospodarstvih. Borio opozarja, da je prostost pretoka kapitala običajni cikel realnega gospodarjenja nadgradila s finančnim ciklom, z njemu lastnimi zakonitostmi.