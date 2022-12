Ni predaje za Dallas Mavericse

V članku lahko preberete:

Tekma je bila izgubljena. Do konca je bilo pol minute, Dallas pa je za New Yorkom zaostajal devet točk. Devet točk ... Saj ne, da se devetih točk razlike ne da nadomestiti. Bilo je nekoč, leta 1986, ko sta v polfinalu svetovnega prvenstva igrali SFRJ in ZSSR. Petdeset sekund do konca tekme je Jugoslavija z mladim diamantom Draženom Petrovićem vodila s 85:76. Potem so žogo dobili v sovjetske majice maskirani baltski košarkarji. S tremi trojkami so Latvijci in Litovci nekaj sekund pred koncem tekme izenačili na 85:85. In Sovjetska zveza je pod vodstvom neumornih Baltov v podaljšku zmagala.

Ampak Dončićev Dallas je devet točk zaostajal trideset sekund do konca tekme. New York Knicksi so prve tri četrtine dominirali. V zadnji četrtini sta bili moštvi še trideset sekund pred koncem tekme enakovredni. Devet točk zaostanka se je zdelo preveč.