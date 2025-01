To ni posteljna literatura, ki prikliče spanec. Montaigne je budnica

V nadaljevanju preberite:

Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, je bil rojen leta 1533 na družinskem posestvu v Périgordu, slabih petdeset kilometrov vzhodno od Bordeauxa. Tisto je bil srečen čas evropskega humanizma in renesanse, pa nesrečen čas francoskih verskih vojn med katoličani in protestanti. Wittgensteinov učenec Stephen Toulmin je v knjigi Cosmopolis v tej dobi začutil zametke modernosti. To je obdobje literarnih velikanov Erazma, Rabelaisa, Montaigna, Cervantesa in Shakespeara, strpno, humanistično, naklonjeno književnosti. Odkritja novih dežel, ljudstev in njihovih šeg so dobesedno in v prenesenem pomenu širila obzorja.

Michel de Montaigne je napisal eno samo knjigo, Eseje. Že v nagovoru Bralcu pove, kako jo namerava pisati: »Če bi pripadal ljudstvom, za katera pravijo, da še zmeraj živijo v sladki svobodi prazakonov narave, mi verjemi, da bi se z veseljem prikazal v vsej svoji celoti in nag.«