»Noben kongresne družbe ni zbolel«

Kongresni trg v Ljubljani je bil že večkrat prizorišče pomembnih zgodovinskih dogodkov, od množične manifestacije 29. oktobra 1918, ko so se Slovenci poslovili od večstoletnega bivanja v habsburški monarhiji in pozdravili prihod Jugoslavije, pa do legendarnega nastopa Toneta Pavčka, ki je 8. maja 1989 prebral (drugo) majniško deklaracijo.



Večina dogodkov je imela velik pomen predvsem za slovensko narodno zgodovino, vendar pa je trg dobil ime po zborovanju, ki je bilo mednarodnega značaja. Kongres svete alianse je pred dvesto leti ime glavnega mesta takratne vojvodine Kranjske prvič ponesel v najvišje diplomatske kroge Evrope.