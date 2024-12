Nočne more so ostale, pisanje kriminalk pa je oblika terapije

V nadaljevanju preberite:

Je Brazilec, na Univerzi Michigan v ZDA je študiral psihologijo in zločinsko vedenje. Delal je v enoti kriminalistične psihologije, zasliševal in proučeval je mnogo zločincev in bil na številnih prizoriščih umorov. To ga je kot pisatelja zaznamovalo, saj je njegova serija knjig z detektivom Robertom Hunterjem veristična in uspešna.

Spomini na umorjene ljudi, med njimi tudi otroke, in različne oblike pohabljenosti so mu za zmeraj pustili hudo depresijo in nočne more. Te je sprva zdravil z glasbo, ko je kot poklicni kitarist v studiih in na turnejah spremljal svetovne zvezde, kot so Michael Bolton, Shania Twain in Ricky Martin. Zdaj je njegova terapija pisanje. Živi in ustvarja v Londonu. Na povabilo založbe Učila je bil gost na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu.