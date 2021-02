O politiki, arhitekturi in ljudeh

V članku preberite:

Arhitekturna vrednost naših mest, vasi in hiš je odločilna za vprašanje, kako živimo. Ali nam omogočajo, da v njih radi in dobro stanujemo in delamo? Kako ugotoviti, ali so arhitekturne zasnove dejansko dobre? Postopek, ki se je skozi stoletja izkazal pri iskanju najboljše rešitve, je odprta, demokratična konkurenca, ki se imenuje arhitekturni natečaj.