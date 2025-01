Oblast ni zlobna, postane pa nevarna, ko se zdivja v nadvlado

V nadaljevanju preberite:

Razmišljati moramo o zlu. Od kod prihaja, kam nas vodi. Ne samo zaradi obletnice trenutka, ko je človeštvo pred 80 leti izvedelo za grozote Auschwitza. Simona Forti spada med vodilne italijanske in svetovne razlagalce zla.

Njena knjiga Novi demoni: ponovni razmislek o zlu in moči je bila leta 2015 prevedena v angleščino pri ugledni akademski založbi Stanford University Press. Kot filozofinja se med raziskavami novega totalitarizma naslanja na mislece, kot so Hannah Arendt, Jean-Luc Nancy, Georges Bataille, Michel Foucault, Simone Weil, Claude Lefort, Emmanuel Levinas in Giorgio Agamben.