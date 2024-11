Umetnost je rep, za katerega lahko oblast kadarkoli zagrabi umetnika

V nadaljevanju preberite:

Dmitrij Morozov in člani Where Dogs Run so Rusijo zapustili, ker ne podpirajo Putinovega predatorskega režima in vojne v Ukrajini, ker jim zaradi vojne razpadajoči družbeni sistem onemogoča delo in ker so njihovo preteklo umetniško delo ter javno izražena protivojna stališča kot rep, za katerega jih ruski represivni aparat lahko kadarkoli zagrabi. Med žrtvami ideoloških revizij, ki jih zadnji dve leti in pol izvaja ruska oblast, sta tudi Dmitrijeva prijateljica, gledališka režiserka Evgenija Berkovič, ki se je javno izrekla proti ruski vojaški invaziji, in dramatičarka Svetlana Petrijčuk, avtorica dramskega besedila Finist, hrabri sokol, ki sta ga z Evgenijo Berkovič uprizorili leta 2021.

Drama temelji na resničnih življenjskih zgodbah mladih Rusinj, ki so se poročile z radikalnimi islamisti v Siriji, tiste, ki so se vrnile, pa so bile aretirane in obsojene zaradi pomoči terorizmu. Svetlana Petrijčuk in Evgenija Berkovič sta za dramo in njeno uprizoritev leta 2022 prejeli najpomembnejšo rusko državno nagrado za gledališče zlata maska, letos julija pa šestletno zaporno kazen pod obtožbo opravičevanja terorizma.