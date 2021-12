Oče bi zelo trpel, ko bi videl, da se je njegova zgodba uresničila

V nadaljevanju preberite:

Stota obletnica rojstva portugalskega pisatelja in Nobelovega nagrajenca za književnost Joséja Saramaga bo šele leta 2022, praznovanja pa se začenjajo leto prej. Leta 1947, ko je objavil prvo delo Dežela greha, se mu je rodila hči Violante Saramago Matos. Po očetu je podedovala ljubezen do pisanja, po materi ljubezen do slikanja.

Je borka za pravice. Borila se je proti diktaturi, kolonialni vojni, vojni v Vietnamu, v podporo Vzhodnemu Timorju, proti vojni v Iraku in za dekriminalizacijo splava. Bila je vidna članica MRPP – portugalske delavske komunistične stranke, kasneje pa poslanka v zakonodajni skupščini Madeire, mestna svetnica v Funchalu in predsednica občinskega sveta.