Okolje je vedno bolj kompleksno. Bančni sistem ostaja stabilen

Pandemija covida-19 in ruska vojaška agresija se z gospodarskega vidika še vedno odražata zlasti v visoki inflaciji. Na to smo večje centralne banke, torej tudi Evropska centralna banka, reagirale z močnim povišanjem ključnih obrestnih mer. Poleg tega se po dveh letih visoke gospodarske rasti ta letos umirja. Ob tem so Slovenijo prizadele poplave, ki pomenijo eno največjih naravnih nesreč v zgodovini države.

Banka Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti preverila, kako dobro so naše banke pripravljene na izzive. Poleg skrbi za stabilnost cen je namreč skrb za finančno stabilnost ključni del našega mandata. Analiza kaže, da bančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, celo stabilnejši kot spomladi.