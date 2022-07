Otroke in mladostnike naučimo soočanja s strahovi

V nadaljevanju preberite:

Zaslužni profesor na oddelku za psihologijo Univerze Macquarie v Sydneyju in eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za čustvene motnje pri otrocih in mladostnikih, dr. Ron Rapee, je avtor programa Cool Kids za obvladovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih.

Program Cool Kids – v Sloveniji so ga začeli uvajati pred dvema letoma – je bil razvit pred več kot dvajsetimi leti. Ovrednotili so ga v več kot ducatu znanstvenih kliničnih študij in pokazale so, da ta program zmanjšuje anksioznost, bolj kot če ne storimo ničesar, bolj kot ustrezna obravnava s placebom in vsaj tako učinkovito kot najboljše terapije z zdravili. Ob koncu terapije v programu Cool Kids je okoli 60 odstotkov otrok in mladostnikov brez anksiozne motnje, zaradi katere so se vključili v program, pol leta kasneje pa je takšnih, ki nimajo več anksiozne motnje, že 75 odstotkov.