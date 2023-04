Pariz, Teksas, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Skupaj s staro železniško postajo, ki ima za naše glavno mesto veliko globlji pomen, kot se morda zdi kakšnemu urbanistu brez milosti, ki se mu v sanjah dogaja popolna gentrifikacija ali pa že kar arhitekturna demenca, bo kmalu izginila tudi stara dobra avtobusna postaja. Z njo bo seveda izginila tudi mala trafika, majhna škatlica šibic, tik ob vhodu v hangar, ki naj bi predstavljal pokrito avtobusno postajo.

Včasih sem šel večkrat do te naše postaje in tam kupil obvezni časopis. Zdaj grem tja bolj poredko. Če sem čisto iskren, me ni bilo že kar nekaj časa. Sem se pa pogosto spraševal, ali je tista trafika sploh še tam. V ušesih mi še vedno odzvanjajo besede prodajalke, ki se je tam notri skrivala pred svetom: »Kdo še to bereeee!«