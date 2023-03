Na melanholični petek v marcu, nekaj dni po predstavitvi romana Balkonci v Muzeju moderne umetnosti na Metelkovi, kjer je nekoč delal kot čuvaj, se z vogala na Beethovnovi in Štefanovi sprehodiva po mestu. Kam bi se usedla? Pojdiva v kavarno Union, ni bila to takrat vaša kavarna? pravim. Takrat, ja, se komaj zaznavno nasmehne. Skozi okno pogledava na lepo osvetljene mize, na ljudi, ki sedijo ob čajih, s koščki tortic na krožnikih. Takrat, a zdaj ni več, pravi. Vstopiva en vhod naprej, v kavarno na recepciji hotela, ki je zaprta. Nobene kave. Meni je tu v redu, reče, kot bi me vprašal. Meni tudi. Esad ne pije alkohola, s tem se začne tudi njegov roman, s pepelnično sredo, a o tem drugič. Jaz sem potrebovala kavo, sem si mislila, a med tem nenavadnim pogovorom nisem potrebovala ničesar. Morda samo še kakšno dodatno stran ali dve v Sobotni prilogi.

»Ej, prijatelj moj, končal sem v muzeju sodobne umetnosti. Ti bi gotovo dejal; bolje to kot biti mrtev. Mogoče pa res.« Tako se začne vaš roman, posvečen Branetu Bitencu. Če prav razumem, ste službo čuvaja v muzeju nastopili po tem, ko ste na tv izgubili oddaje, ko se je poslovila radijska oddaja Hotel romantika?

Zdaj, ko gledam nazaj, ni kakšne posebne filozofije. V bistvu sem se razdajal, ne da bi vmes razmišljal o tem, da nismo večni in kakšne so lahko posledice tega, da imaš ves čas odprto dušo. In tako se trošiš in ne veš, da se trošiš. Ne misliš o sebi na pravi način. Misliš o sebi kot o nekom, ki je v zenitu nečesa, ki je v pravem trenutku. A nisi.

»Srce se iztroši, ker dela ves čas, tako kot delajo možgani in solze – tudi kadar ne jočeš. Sit sem že tega trošenja, pravzaprav,« zapišete v uvodu v roman.

Bil sem osupel, ko so mi za očeta rekli, »da se je iztrošil«. Ta diagnoza, da se je iztrošil, mi je odprla rano tega … tega nesmisla. Da prehodiš neko pot in že sama hoja po tej poti zahteva takšno žrtev od tebe. Nekdo hodi bolj sproščeno, nekdo hodi s prazno glavo praznih misli … Kako so misli lahko prazne? Lahko so. Nekateri ne mislijo preveč oziroma se z mislimi ne trošijo. Drugi pa imajo res veliko količino misli … In potem prihajamo do težav. Ko je enkrat tega preveč, kdaj je preveč, to je stvar vesolja, bi rekli stari hipiji, ampak ni tako preprosto.

Ko prideš do te točke, se začne preizpraševanje, zakaj si hodil tako, zakaj nisi hodil drugače ...

Esad Babačić, pesnik, pisatelj: Zato večkrat pravim, da smo bili mi otroci, ki smo prišli iz prihodnosti. To govorim zato, ker smo v poeziji v svojih verzih napovedali, kaj se nam bo kasneje zgodilo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bi lahko sploh hodili drugače? Bi lahko vaš prijatelj, pesnik, filmski režiser, glas Berlinskega zidu, Otrok socializma, Brane Bitenc, lahko hodil drugače?

Ne moreš se ustaviti. To ni šahovska partija, v kateri lahko sproti spreminjamo taktiko glede na nasprotnike. Morda smo, če pogledamo na družbene razmere, iz katerih prihajamo, v bistvu vnaprej določeni, determinirani. Takrat smo se veliko ukvarjali s socialnimi razlikami. Zakaj imajo nekateri že v zametku lažjo pot in zakaj drugi tako težko. Branetova in moja družinska zgodba sta obe takšni, da preprosto ni bilo manevrskega prostora. Ni bilo časa. Čeprav se mi je zdelo, da imamo ves čas tega sveta. Da moramo biti takoj ustvarjalni.

Kaj vas je sililo v to?

Samo preživetje. To, kar nas v ustvarjalnost sili še danes. Mi ustvarjamo zato, da imamo od nečesa za živeti. To ni naš hobi, to ni nekaj za zraven. Tisti, ki so uspeli na drug način, se zaposlili v pravem času in si nekako zagotovili varnost, beseda varnost je sicer grozna …

Ampak ima čedalje večji pomen.

Seveda, namesto da bi imela vedno manjšega. In tisti, ki so si varnost pridobili, so lažje taktizirali, tudi s svojo zasebnostjo, da imaš možnost, da se lahko sprostiš, da ti ni treba biti nenehno v ognju ustvarjalnosti, v izgorevanju. In smo spet na tej točki. Brane Bitenc je moral ves čas ustvarjati, da je preživel. Glasba, nenehne televizijske režije, pisanje. Tisti ustvarjalec, ki ustvarja samo zato, da preživi in da ubeži tistemu demonu, ki ga je hkrati z družino že prinesel s sabo na svet. Ko so mu vzeli oddajo Muzika je to, ga je podrlo.

Esad

Babačić Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral slovenščino in južnoslovanske jezike. Delal je kot tekstopisec pri različnih oglaševalskih agencijah, kot novinar, scenarist in režiser na TV Slovenija ter urednik in voditelj oddaje Hotel romantika na Radiu Slovenija in med drugim nastopil v Košakovem Outsiderju. V časopisih in revijah je objavil številne književne recenzije, intervjuje in kolumne. Pesmi je začel pisati in objavljati pri sedemnajstih letih, najprej besedila za pankovsko glasbeno skupino Via Ofenziva (bil je tudi njen ustanovitelj in pevec). Njegovi prvi samostojni pesniški zbirki, Svoboda pa kar hodi in Kavala, sta izšli leta 1986, sledile so knjige Malemu boksarju (1988), Angel s scufanimi krili (1989), Veter v žilah (1994), Black Jack (1994), Kiti se ne napihujejo (2000), Divan (2006), Vsak otrok je lep, ko se rodi (2011), Sloni jočejo pošteno (2012), Prihodi, odhodi (2013), Kitula (2015), Odrezani od neba (2018). Babačićevo poezijo objavljajo slovenske in tuje literarne revije, vključena je v mednarodne literarne zbornike. Napisal je biografijo boksarja Dejana Zavca Trdobojec (2010), zgodbo o slovenskem hokeju Banda (2013) in dvojezično pravljico Kiti plavajo počasi/Whales swim slowly (2014). Pri Cankarjevi založbi je leta 2020 izšla njegova prva knjiga esejev Veš, mašina, svoj dolg in zanjo je prejel Rožančevo nagrado. Zdaj je pri založbi Litera objavil svoj prvi roman, na katerega smo čakali dve desetletji, kot je rekla urednica Gabriela Babnik.

Ko so vas vprašali, kako se rodi pesem, ste rekli, da se pesem pri vas zgodi, izlije v hipu. In da je nikoli ne popravljate. Ta roman vas je držal deset let.

Ne vem točno, koliko časa je to nastajalo, ali je bilo res deset let. Brane je odšel septembra 2014. Pisati sem začel, ker ... nisem vedel, kako naj … V romanu napišem, kako mi Branetova prijateljica prinese njegovo pesem, eno zadnjih, ki jih je napisal. Njegov zadnji verz: Najbolj te ljubim, kadar te ni. Ni imel distance do besed, do poezije, do življenja samega. Drugi so znali speljati, se oddaljiti od nevarnih čustev, jih odvesti v varne struge poezije. On pa ne.

Balkonci niso klasično zgrajen roman, so kot drobci poezije, refleksij, osebnoizpovedne proze, filozofije ... Vse skupaj deluje kot ena sama velika, melanholična pesem.

Saj. Drugače ne znam. Upam, da je tudi vzdušje. Rad imam, da pričaraš neko vzdušje, da bo človek, bralec, z mano v nekem občutku nekega trenutka, da bo mogoče zaplaval v tisto melanholijo, ki jo je Brane nosil v sebi. Tisto melanholijo, ki smo si jo delili med sabo, prek bas kitar, basa Andreja Štritofa, ki je bil takrat tako pomemben za našo muziko, ravno zato, ker je blazno melanholičen. Sploh v Branetovih pesmih. Njegov glas tako posname njegovo dušo. To je tisto, kar sem želel prinesti v ta tekst.

Med branjem so se mi pojavile asociacije na beograjsko sceno EKV, čeprav so bili oni otroci iz finih meščanskih družin, ki so izgoreli v kreativnosti in viziji in se spustili na dno; vi ste bili otroci delavskega razreda in ste se borili za to, da bi se zvlekli ven.

Na srečo heroina takrat ni bilo. Bil je alkohol. Dokler ni Primož Habič odšel zaradi heroina.

Niste vedeli?

Nisem vedel. Družila sva se v obdobju, ko tega še ni bilo. Veliko sva hodila po ljubljanskih ulicah, dve pesniški duši. Tega je bilo veliko takrat. Pesniki smo se ovohavali kot volkovi. Mesto, v katerem smo se pesniki zaljubljali drug v drugega. To je bila takrat Ljubljana.

Ko sem bil prvič na koncertu Nietov, sem bil frapiran nad Primoževo nežnostjo, ki je izžarevala pod njegovo navidezno grobostjo. Tako je bilo pri vseh nas takrat. Navzven smo delovali popolnoma drugačni od tega, kar smo v resnici bili. Razrvani, ranljivi, nedokončani, nedorečeni. In potem smo iskali načine, kako bi pobegnili sami sebi, tej ranljivosti in žalosti, ki smo jo nosili iz doma na ulico.

To je bila popolnoma druga zgodba, kot prva generacija panka s Pankrti, ki so prihajali iz večinoma urejenih družin, in fantje so točno vedeli, kaj delajo.

En sam balkon je. Nikoli mu ne pobegneš ... Tudi kadar si na balkonu nekega hotela v New Yorku ali Parizu, si v bistvu na svojem balkonu. Nikoli ne boš poletel, nikoli ne boš zapustil svojega telesa, dokler ne bo prišel tisti zadnji trenutek.

In potem pridejo Otroci socializma in Brane Bitenc s krhkim, čudnim glasom.

Ja, zato večkrat pravim, da smo bili mi otroci, ki smo prišli iz prihodnosti. To govorim zato, ker smo v poeziji v svojih verzih napovedali, kaj se nam bo kasneje zgodilo. Žal tudi Brane. Njegova besedila so govorila o samomoru. Nekaj srhljivega je v tem, da v svojih pesmih nekaj napoveš in se nekoč nekje s tem tudi dejansko srečaš.

Besede so nevarne, so vedeli pesniki. Kosovel je pisal, kot bi slutil svojo smrt.

Če bi vedel, kako so besede v resnici nevarne, bi bil bolj tiho. In to je bil pank. Totalna odsotnost samocenzure, politične korektnosti, razmisleka. To, kar je zdaj pogoj, kar je zdaj že skoraj dogma.

Dogma je danes – povedati vse, pokazati vse in prekriti s filtrom na družbenih omrežjih.

In zato je hkrati to tudi kastracija. V knjigi pišem, da na facebooku ni mogoče narediti samomora, tvoj profil bo vedno tam. Vso navidezno intimo dajemo na plano, a s filtrom. Nikjer nobene razpoke. Nobene rane. Takrat, v naši generaciji, je bila pa rana. Direktna rana.

Tomaž Šalamun je takrat napisal verz »živa rana, živi sok«. Brane je bil takrat z njim. Kot bi ga napisal iz Braneta. Rane, ki smo jih nosili, so bile prave, usodne. Zato pri Branetu ni moglo trajati. Ena pesniška zbirka.

Potem je bilo treba iz tega sveta naglo prestopiti v drug svet. Devetdeseta. Takrat so uporabljali izraz, da je padla železna zavesa, a mi smo rekli, da se je železna zavesa spustila. Tako smo to občutili. Spustila se je na našo intuitivno fazo, na to, kako smo pisali, tako kot smo živeli. To je bila železna zavesa previdnosti, racia, razuma, služenja denarja, odgovornega odnosa do življenja. Kar je bilo v bistvu popoln kontrapunkt tega, k čemur smo stremeli.

Esad Babačić, pesnik, pisatelj: Ni vprašanje, ali bo umetna inteligenca pisala pesmi namesto nas ali ne. Lahko se zgodi, da nas že čez tri leta sploh več ne bo takšnih, kot smo, a se bomo morda zavohali kot volkovi v tistem zadnjem dnevu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kot najstnik ste šli na ulico. In oče?

Oče me je nekajkrat še zaklenil, potem pa, ko je enkrat odklenil, sem ušel, me ni bilo več. Moje življenje je dejansko polno paradoksov. Ni mi treba pisati fikcije.

Škoda bi bilo, da je ne bi.

(Nasmešek.) Zavedam se, v kakšnem svetu živimo. In ta moja zgodba v tem svetu, z vrednostnim sistemom, kakršen je zdaj, je popolnoma irelevantna.

Kako to mislite?

Zavedam se, da je vse to, kar pišem in govorim, povezano z našo generacijsko zgodbo, ki pa gre počasi s programa. Mi se poslavljamo.

Potem se poslavlja tudi poezija, literatura? Kdo bo bral poezijo, če jo sploh bo, v tem vse bolj digitaliziranem svetu?

Ne veva, koliko jih bere poezijo ali literaturo. Veva pa, da jih je ogromno, ki pišejo. (Nasmešek.) In to je fenomen. To je res fascinantno.

In tudi to, koliko dobrih pesnic imamo. Ljubljana je postala mesto pesnic, dobrih pesnic. Od Anje Golob, Barbare Korun, Veronike Dintinjana, Miljane Cunta, lahko bi še našteval ...

Glejte, s sabo sem prinesel tole. (Iz torbe potegne knjigo Antologija slovenske poezije športa, ki jo je uredil.) V njej je pesnica, ki piše o nogometu, Anja Grmovšek, to so čudovite stvari. (Odprem knjigo na strani Vitomila Zupana, njegove Pesmi iz zapora ...)

Tako kot vi ljubite košarko, je Vitomil Zupan ljubil boks …

Ja, Marjan Rožanc je častil nogomet, tudi Peter Božič. Vojnović ima košarko. Aleš Debeljak je bil odličen judoist. V antologiji je tudi poezija Roka Petrovića ... Jaz pa sem ves čas v sebi nosil pesem Ping pong Marka Pavčka.

To je ime, ki ga bom najprej izrekel, ko me bodo vprašali, kdo je moj pesnik. Antologijo slovenske poezije športa sem sestavljal štirideset let, in to od trenutka, ko sem prvič prebral njegovo pesem Podmizni tenis (počasi začne izgovarjati verze):

Igrala sva/pingpong,/začelo je deževati/in zlezla/sva pod mizo;/deževalo je/cel popoldan/in ves čas/sva bila/tam spodaj./»Tako rada imam podmizni tenis,«/si rekla.

Podmizni tenis! To je ta ljubezen, ko se zaljubiš v eno pesem. In tudi on je prekmalu odšel, pri enaindvajsetih.

Zato pa pravim, ni vprašanje, ali bo umetna inteligenca pisala pesmi namesto nas ali ne. Lahko se zgodi, da nas že čez tri leta sploh več ne bo takšnih, kot smo, a se bomo morda zavohali kot volkovi v tistem zadnjem dnevu.

Esad Babačić: V knjigi pišem, da na facebooku ni mogoče narediti samomora, tvoj profil bo vedno tam. Vso navidezno intimo dajemo na plano, a s filtrom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Spomnim se kratkega študentskega filma Braneta Bitenca, ki sem ga leta 1995 gledala na festivalu v Portorožu, Lojze se je zbudil tako kot ponavadi. Nadrealna mojstrovina s Petrom Musevskim v glavni vlogi.

Ja, Pero, še en izjemen talent, še ena občutljiva duša. Poseben film. Blodnja. Tudi Boštjan Seliškar je pisal o blodnji, ko je govoril o še enem svojem bratu po duši, pesniku Vladimirju Memonu, ki je tudi naredil samomor. Kako že gre tisti verz: »To si tudi vedel vse kar je ni kar ni je vse (da je blodnja včasih užitek) kako lahko tako zarana smrt mimo useka ...«

Pisal je o tem, da je blodnja včasih užitek. In smo spet v tisti Ljubljani sredi osemdesetih in njenih praznih ulicah, ko samo hodiš po ulicah, brez načrta, brez cilja.

In to je imel tudi Brane. To nas je povezovalo. Srečala sva se na železniški postaji, pila in si rekla, zakaj ne bi šla kar na ta vlak. Tisti vlak je šel v Koper. In sva se odpeljala. Eden njegovih najljubših filmov je bil Ponoreli vlak Andreja Končalovskega.

V resnici ne moreš pogledati v dušo drugega. Kdo to lahko? Zato se ne bojim umetne inteligence in teh stvari. Ker smo mi tam globoko v sebi preveč zakomplicirani in preveč zahtevni, da bi to lahko kdo ponovil. Nekaterih stvari se ne da ponoviti.

Zaljubljali smo se v pesmi, zaljubljali smo se v filme, in to je bilo takrat, ko je bilo manj filmov, manj pesnikov, manj knjig, vsega je bilo manj in si se lažje osredotočil na eno samo stvar in si šel globoko vanjo, tako kot si šel globoko v knjigo Aleksandrijski kvartet Lawrencea Durrella. V vsako stvar si šel nekako globlje. Ko si prišel ven, nisi vedel, ali si bil v Aleksandriji ali ne, ali si bil na vlaku, ki drvi v pekel, ali ne.

Ponoreli vlak Končalovskega temelji na scenariju Akire Kurosave iz šestdesetih. Tri kulture: slovanska, japonska in ameriška produkcija. Popolna poezija. V njem nastopa eden zame največjih igralcev Jon Voight; v njem je prizor, ko on popolnoma pobesni: Ti si žival, mu reče ona, mislim, da Rebecca de Mornay. Ne, hujše, jaz sem človek, pravi on. In v tistem hipu se mu zableščijo zlati podočniki. To ni film, to je pesem. Tako kot Branetov film. Izjemen talent je bil. Za vse.

No, in midva sva se peljala na vlaku v Koper. In sva bila tiho. Poleg človeškega glasu, poleg balkonov in melanholije so vlaki moj največji fetiš. Še vedno ne vem, zakaj sva šla v Koper, in ne vem, kdaj sva prišla nazaj. Vedno sva samo odšla. Naši vlaki so samo odhajali.

Zdelo se mi je nenavadno, da ste v enem zadnjih intervjujev rekli, da ne pristajate na nostalgijo, da je treba gledati naprej. Ker vse, kar govorite zdaj, je ena sama nostalgija.

To je težava sploh tega prostora in ljudi v njem, da se bojijo lastnih čustev. Da jih je strah izraziti lastno emocijo. In tako te označijo, ta je pa nostalgik. Tudi zaradi tega nismo celovite osebnosti. Ker se ustrašimo lastnih občutij, ne nazadnje lastnih užitkov. Vračanje v to, kar si nekoč bil, je tudi svojevrsten užitek.

Srečevanje s samim sabo, takrat, z izkušnjami, ki jih imaš zdaj. Navsezadnje niti ne veš točno, kaj si bil, in te to zanima. Mislim, da je pokojni Massimo Savić lepo rekel: kako bi bilo, da bi lahko ozavestil trenutek, ki si ga vrgel stran. Vrgel v ogenj, kot bi rekel Emil Filipčič.

»Če bi bil rojen pred svojo mamo, bi bil svoboden.« Vaš prvi verz. Nanj me je na predstavitvi vašega romana Balkonci v muzeju spomnila Zora Stančić.

Ta je bil objavljen v Fanzinu, ja. To je to. Popolnoma iracionalno. Popolnoma neodgovorno, namenoma uporabljam to besedo. Popolnoma svobodno. Otrok, ki je nekaj zakričal in niti ne ve, kaj je povedal, kaj to sploh pomeni.

Ste mami brali svoje pesmi?

Ne, mami nisem bral svojih pesmi.

Zakaj ne?

Težko vprašanje. Čeprav … Včasih imam občutek, kot da sem ji bral. Ne vem. Ne morem se spomniti. Imam veliko spominskih lukenj. Mogoče pa sem ji.

Ker ste pisali tudi njej, tudi zanjo, čeprav, kot zapišete v romanu, mama ni znala brati.

Ta prepad, ja. Njena tišina na eni in moje govorjenje, pisanje na drugi strani. Tako bi čudno zvenelo, če bi rekel, da lahko preživiš samo od ponosa. Ko pomislim nanjo, bi rekel to. Da si ponosen in je to dovolj.

In ljubezen?

Mama je brezpogojna ljubezen, seveda, ki pa je dostikrat šla v prazno. Ker sem jaz preprosto odšel.

Albert Camus je ljubil svojo mamo, ki ni znala ne brati ne pisati, ni razumela, kaj je pomenilo, ko je dobil Nobelovo nagrado.

Tega nisem vedel. Ali pa sem nekam potisnil. Mi je blizu Camus, tudi njegov Tujec, seveda.

Moj najljubši tujec je bil človek, ki je zakrivil veliko čudovitih srečanj. To je Ludwig Hartinger, ki se je nekega večera iz Salzburga pripeljal v Ljubljano s svojim starim golfom, parkiral in zašel pred Metalko, kjer se je ravno končal zadnji koncert benda Otroci socializma z Branetom na odru, ki je potem za odrom urejal še ozvočenje.

Hartinger, prijatelj Petra Handkeja iz študentskih dni, gre za oder, dolga pot je za njim, in ščije. Nekdo mu reče: Kaj pa ti delaš? To je Brane Bitenc. In Ludwig Hartinger ščije, ne zna še besede slovensko, a še isti večer sklenemo močno prijateljstvo, ki še kar traja.

Takrat smo bili vsi začarani še z enim filmom, to je Nebo nad Berlinom Wima Wendersa, za katerega je Handke napisal scenarij in tudi tiste uvodne verze filma, ki jih je v slovenščino prevedel še en naš prijatelj Ivo Štandeker, ki je prav tako prezgodaj odšel. Jaz sem takrat živel v hiši na Povšetovi ulici, tri nadstropja nad Štandekerjem, ki je takrat pisal in prevajal v kletnem stanovanju ...

Hočem reči, da je bil Ludwig Hartinger takrat videti tako kot eden od angelov iz filma Nebo nad Berlinom; z obrabljeno aktovko, v kateri so bili raznorazni citati, zapisi, kar je slišal po poti.

Isti večer sedimo Brane Bitenc, Aleš Debeljak, Ludwig in jaz v podstrešnem stanovanju na Bolgarski ulici na Vodmatu in se pogovarjamo o poeziji. Do jutra. Od takrat dalje je avstrijski pesnik Ludwig Hartinger nenehno v Ljubljani, se uči slovenščine, piše poezijo, postane prevajalec poetov, naš angel …

In odkrije najlepšo slovensko besedo tolmun.

Ja, tolmun je bila zanj najlepša beseda, še zdaj ga slišim, kako jo izgovori, s posebnim spoštovanjem in žarom … Tolmun. Ja, Ludwig, tolmun (nasmešek). Veliko se nas je srečalo zaradi Ludwiga na Vilenici, ki je bila v tistem času raj za pisatelje in poete, bratenje, to, kar bi morala ta pisateljska srečanja biti tudi danes.

Esad Babačić: Rad imam, da pričaraš neko vzdušje, da bo človek, bralec, z mano v nekem občutku nekega trenutka, da bo mogoče zaplaval v tisto melanholijo, ki jo je Brane nosil v sebi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zgodba Braneta Bitenca in vaša zgodba. Tudi zaradi lastne izkušnje s takšno empatijo opisujete njegovo izkušnjo?

Saj pravim, da je bilo to vse zame na trenutke pretežko. In popolna nemoč. Brane se ni poslovil. Je pa prej toliko napisal. In se sprašujem, koliko življenj je preživel v tem življenju.

Eni živijo eno samo življenje, tiho, mirno, urejeno življenje, bi rekel, nekdo drug pa mora čez toliko prepadov, toliko mostov mora postaviti v svojem življenju, tolikokrat se mora reševati, se pobirati, vztrajati, padati in se ponovno vzpenjati. Zakaj pa? Zakaj nekdo toliko, nekdo drugi nič? In tukaj se ustaviš. Ni odgovora.

Ni povezano samo s tem, da je bil Brane Bitenc nenehni iskalec, ustvarjalec, da je izgoreval v svojem ustvarjanju?

Ne, po moje nima zveze samo s tem. Tukaj se ustaviš in nimaš odgovora. Tako je kot z njegovim poslovilnim pismom, ki ga ni bilo. Pišeš vse življenje, ko bi moral napisati zadnje pismo, ne napišeš nič. Takrat je molk. Odhod je najbolj čista stvar. Vsak ima pravico, da se vrne iz niča, sem enkrat napisal. Enkrat se pač ne vrneš. Hočem reči, da se začneš spraševati o stvareh, na katere ni odgovorov.

Pretresljivi so deli v romanu, ko v jeziku poezije pišete o tem, kako ni mogel pobegniti svoji drvarnici, v katero so ju zaklepali z bratom, solzam njegove matere, ki ni mogla prenehati jokati, dokler je niso odpeljali.

Saj, tako kot balkon. En sam balkon je. Nikoli mu ne pobegneš. Tako kot pravi Kavafis, naš brat, ki je tudi v Aleksandrijskem kvartetu. Nikoli ne boš pobegnil. Ne da se pobegniti. Balkon te čaka. Tudi kadar si na balkonu nekega hotela v New Yorku ali Parizu, si v bistvu na svojem balkonu. Nikoli ne boš poletel, nikoli ne boš zapustil svojega telesa, dokler ne bo prišel tisti zadnji trenutek.

Ko izrečem besedo, se sproži zgodba. Res ste surrealistični lik, kot iz Bitenčevega filma.

Zadnjič me pokliče Ludwig Hartinger, kako si, tolmun moj, napisal si roman, slišim. Veš, sem razmišljal, ti pišeš, kot ... in me primerja z nekim drugim pisateljem, nakar reče: Ti imaš surrealistično empatijo. In to je najin klasičen pogovor. Ludwig nekaj pove, na drugi strani je tišina. Ker jaz ne razumem, kaj je povedal. A sem si zapomnil. Surrealistična empatija. In to je Ludwig. Ki zdaj piše poezijo v slovenščini.

Če greva spet nazaj, s šestnajstimi greste v tovarno ...

V Žito. Z očetom. Zlagam v peč hlebce kruha. Saj to je v romanu.

Potem se zgodi pank, ki je na neki način za nas rešitev.

Zame, za Braneta, še za marsikoga drugega. Dosti je bilo otrok iz oficirskih družin. Če ne bi bilo panka, bi končali na ulici. Pank je bil na ulici, samo pobrati ga je bilo treba.

Vi ste ga na Zajčji dobravi, na koncertu benda Otroci socializma? Takrat se je zgodila iniciacija, pravite tudi v Balkoncih.

To je bil koncert na Zajčji dobravi, da, na travniku, kot nekakšen piknik, kamor sem prišel. Na improviziranem odru Otroci socializma. Dekle, pobarvano v rdeče, zraven Brane, morda Dule, pobarvan v modro, pank bend na odru, začutil sem to silovito energijo. Ta Zajčja dobrava je bila iniciacija, da sem se zaljubil v rock'n'roll. In ta ljubezen se tudi pri meni do dandanašnjih dni ni nehala.

Takoj, ko se rodiš, te prepričajo, da si manjši, kot si. Verz Lennonove skladbe Working Class Hero, ki je malo tudi vaš.

Vsi ti malo patetični komadi so šli čez. Patetika je po mojem sestavni del umetnosti. Brez nje umetnost ne bi dosegla vrhov, ki jih je. Working Class Hero Johna Lennona je tisti komad, ki v nekaj verzih pove našo zgodbo, Branetovo, mojo. To je ubijalsko. Ta ujetost. Zdaj si ujet v zaslon pametnega telefona, takrat si bil ujet v to, da si otrok delavcev, otrok pijancev, otrok oficirjev, otrok matere, ki jo življenje zlomi.

In iz tega polja je izhajal vaš upor, proti temu ste se borili?

To so rekli drugi. Vedno neki drugi ljudje govorijo o tebi. V resnici pa ne moreš pogledati v dušo drugega. Kdo to lahko? Dobra pesem lahko pomaga. Dobra knjiga lahko pomaga. Da bi pa nekdo videl zares. Ne vem, če.

Zato se ne bojim umetne inteligence in teh stvari. Ker smo mi tam globoko v sebi preveč zakomplicirani in preveč zahtevni, da bi to lahko kdo ponovil. Nekaterih stvari se ne da ponoviti. Čeprav ob kakšni pesmi lahko začutiš iste mravljince kot takrat, ko si bil mulc in ti je pomenila svet. Še imaš v sebi to: Vsak otrok je lep, ko se rodi. Še imaš to v sebi.