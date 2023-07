Pavel Fonda: Čistih rok nima nihče

V nadaljevanju preberite:

Pavel Fonda, slovenski psihiater in psihoanalitik iz Trsta, od rojstva doživlja evropske konflikte ne le teoretsko, temveč tudi čisto zares, na lastni koži, v tako razbeljenem družbenopolitičnem epicentru, kot je bil Trst prejšnjega stoletja, kamor so trkale in pritiskale geološke gmote evropske duševnosti: razmerje vzhod-zahod ob železni zavesi, z nacionalizmom nabiti italijanski in jugoslovanski narodi ob še nedoločenih državnih mejah, komunistični in kapitalistični sistemi, vera in ateizem, germanski in mediteranski svet. Napetosti kot smetja! Ob okrogli 80. obletnici je Saša Petejan zanj skovala sintagmo, ki mu je pisana na kožo: dragulj je, skromen obrušen dragulj.