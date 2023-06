Navdihujoča pot osvobajanja od poldrugega stoletja nacionalizma

V nadaljevanju preberite:

Turni smučar, alpinist in raziskovalec. Sin Judinje litovsko-nemškega rodu in dalmatinskega očeta. Livio Isaak Sirovich je hkrati zgodovinar, proučevalec tistih zgodovinskih plasti, ki za zahodno mejo ostajajo spregledane. Nacionalizem in strah pred drugim sta zaklenjena globoko v naši zavesti, poudarja. Ker zgodovino jemlje resno, se je dokopal do svoje slike tako o bazoviški fojbi kot o tigrovcih, usmrčenih bazoviških žrtvah.

Vedoželjnost ga skozi zamotano družinsko zgodbo privede k raziskovanju krajevne zgodovine, ki tukaj zrcali svetovne razsežnosti, pri čemer se nadpovprečno izkaže s številnimi temeljnimi, temeljito dokumentiranimi študijami, ki se berejo kot dobro napisani romani.

Spravljen s svojimi mešanimi koreninami, se podpisuje z maternim in očetovim priimkom, povrnjenim v izvorno slovansko zvenečo obliko.