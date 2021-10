Plaz, vodni val in zračni udar

V nadaljevanju preberite:

Nesreče, kakršna je na današnji večer pred oseminpetdesetimi leti prizadela italijanski deželi Furlanijo - Julijsko krajino in Veneto, Slovenci k sreči ne poznamo. Zaradi poplave vode in blata je v nekaj minutah umrlo več kot dva tisoč ljudi, sledovi tragedije pa bodo vidni še zelo dolgo. Za toliko smrti in opustošenja ni bilo krivo divjanje narave oziroma nesrečno naključje, saj so bile posledice polnjenja akumulacijskega jezera za betonsko pregrado v Vajontu predvidljive in napovedane.