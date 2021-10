Podatkovna znanstvenica proti korporaciji

V nadaljevanju preberite:

Če so podatki nafta 21. stoletja, je logičen sklep, da za podatkovna podjetja veljajo podobne zakonitosti kot za naftno industrijo. Kaj je ključni sodobni očitek naftni industriji? Vedela je, da kurjenje fosilnih goriv povzroča podnebne spremembe, globalno segrevanje ozračja, vendar je informacije o bistvenih stranskih učinkih fosilnega posla prikrivala.



Kaj je stranski produkt sedanje podatkovne industrije? Podatkovna industrija – korporacija Facebook – je velikanka podatkovne gospodarske panoge, zaveda se, da povzroča globoke, negativne družbene stranske učinke. Informacije o teh stranskih učinkih prikriva. Frances Haugen, podatkovna inženirka in znanstvenica, ki se je v korporaciji Facebook zaposlila leta 2018, je sklenila, da informacije o globoko tveganih učinkih podatkovne industrije razkrije.



Informacije o internih dognanjih korporacije Facebook je kot anonimna žvižgačica dostavila vplivnemu glasilu ameriške poslovne skupnosti Wall Street Journalu. Wall Street Journal je dosje imenoval Facebook files. V odmevni oddaji 60 minut ameriške tv-družbe CBS se je Frances Haugen razkrila. Potem pa je nastopila še pred senatnim odborom za trgovino, znanost in transport. Z obrazom, imenom in priimkom.