Podobna biološka zdravila so za širši dostop do zdravljenja ključna

Claire D'Abreu-Hayling Letnik 1964. Od leta 2021 je glavna znanstvena direktorica v družbi Sandoz in članica Sandozove uprave. Odgovorna je za infrastrukturno strategijo, razvojne zmogljivosti, izvedbo znanstvenih načrtov ter za upravljanje s talenti na področju malih molekul in podobnih bioloških zdravil. Študirala je kemijo, farmacevtsko analizo in nadzor kakovosti na University of the West Indies ter University of London.

Sandoz ima s Slovenijo pri razvoju podobnih bioloških zdravil že bogato zgodovino sodelovanja. V devetdesetih letih je skupina znanstvenikov iz Leka skupaj s Kemijskim inštitutom razvila svoje prvo biološko zdravilo filgrastim (original se na trgu imenuje neupogen, Sandozova kopija pa zarzio), ki se uporablja za zdravljenje nevtropenije (znižane koncentracije nevtrofilcev v krvi), ki nastane po kemoterapiji, zaradi zastrupitve z obsevanjem, pri aidsu, po presaditvi krvotvornih matičnih celic, lahko pa je vzrok tudi neznan. Zdravilo se danes trži po vsem svetu, tudi v ZDA. Zarzio, ki je bil na trg ZDA lansiran leta 2015, je bil prvo podobno biološko zdravilo, ki je pridobilo odobritev ameriške agencije za hrano in zdravila (FDA).

Kaj bodo razvijali v novem centru?