Sestavljavec solarijev, podpredsedniški kandidat Kamale Harris

Popotnica demokratskega kandidata za funkcijo podpredsednika ZDA ni običajna. Ni pravnik. Ni čisto pravi demokrat. Dve desetletji je bil srednješolski učitelj. Star je 60 let. Od sedanje podpredsednice, ki se poteguje za najmočnejšo politično funkcijo na svetu, je pol leta starejši. Donald Trump je od njiju starejši osemnajst let. Predniki Tima Walza so se ob koncu 19. stoletja iz Nemčije preselili v ZDA. Del njegovega družinskega drevesa sega v Luksemburg.