Podpredsedniški kandidat Kamale Harris bo Tim Walz

Dan zatem, ko jo je demokratska stranka uradno nominirala Kamalo Harris za svojo kandidatko na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA, je ta razkrila svojega podpredsedniškega kandidata. To je po poročanju ameriških medijev postal guverner Minnesote Tim Walz, ki so ga tudi strategi in analitiki v zadnjih dneh opisovali kot enega od favoritov za drugo polovico dvojca, s katerim bodo demokrati poskušali preprečiti vrnitev Donald Trumpa v Belo hišo.

60-letni Walz je za preboj v prvo ligo ameriške politike premagal vrsto vidnih demokratskih politikov, s katerimi je aktualna ameriška podpredsednica v zadnjih dneh prav tako opravila pogovore o možnosti kandidature, med njimi arizonskega senatorja Marka Kellyja in pensilvanskega guvernerja Josha Shapira.

Nekdanjega učitelja geografije in srednješolskega trenerja ameriškega nogometa, ki je v politiki od leta 2006, so med favorite za položaj izstrelile predvsem izkušnje in dejstvo, da v marsičem predstavlja nasprotje demokratske kandidatke za predsednico ZDA. Kamala Harris je z izbiro belopoltega moškega iz srednjega zahoda po besedah analitikov »uravnotežila« svojo kandidaturo, hkrati pa v Walzu našla »preprostega« in »progresivnega« sopotnika, s katerim ima dobre možnosti, da na novembrskih volitvah prepriča večino Američanov.