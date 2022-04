Pogajalec za lastno prihodnost

V nadaljevanju preberite:

V družbi ukrajinskih in ruskih mirovnih pogajalcev v istanbulski palači Dolmabahce je minuli torek sedel tudi 55-letni oligarh Roman Abramovič – eden izmed sedmih ruskih oligarhov, proti katerim je Velika Britanija (in Evropska unija) zaradi tesnega sodelovanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom takoj po začetku agresije na Ukrajino uvedla ostre sankcije. Njihovo premoženje v Združenem kraljestvu je bilo zamrznjeno, uvedena je bila prepoved potovanj.

Abramovič je pri mirovnih pogajanjih, ki so v torek končno dosegla vsaj majhen napredek, a tega na ukrajinskih bojiščih še ni mogoče zares občutiti, udeležen že od samega začetka. Že v dneh pred izbruhom vojne je skakal med Moskvo in Kijevom in oba predsednika, Putina in Zelenskega, poskušal prepričati, da se izogneta oboroženemu spopadu. Ko je ruska vojska krenila nad Ukrajino, kar je, posledično, ogrozilo del njegovega sicer enormnega premoženja, se je še bolj angažiral.