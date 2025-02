Agencija ne odloča o tem, komu gre denar, temveč izvaja zakonite postopke

V nadaljevanju preberite:

Ko gre za državno financiranje znanstvenih ali raziskovalnih projektov, je bistveno, da postopke izvajajo neodvisne agencije, ki delujejo zakonito, pregledno in učinkovito. Hkrati pa so vsebinske usmeritve še vedno v rokah ministrstev.

Izvajalske agencije, kot sta National Science Foundation (Nacionalna znanstvena fundacija, NSF) in National Institutes of Health (Nacionalni inštituti za zdravje, NIH), imajo v ZDA ključno vlogo pri financiranju raziskav. NSF je odgovorna za financiranje temeljnih raziskav in izobraževanja na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike ter podpira projekte s področij umetne inteligence, kvantnih tehnologij in podnebnih raziskav, NIH pa je osrednja ameriška agencija za biomedicinske in zdravstvene raziskave, ki usmerja sredstva v biomedicinske inovacije in sodeluje z raziskovalci, bolnišnicami in farmacevtsko industrijo. Pomembni so tudi nacionalni laboratoriji pod ministrstvom za energijo (Department of Energy, DOE), ki zagotavljajo raziskovalno infrastrukturo, in drugi zvezni laboratoriji.