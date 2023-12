Politični vodja Hamasa, oddaljeni opazovalec obleganja Gaze

V članku lahko preberete:

V soboto, 7. oktobra, zjutraj, ko je okoli 1500 pripadnikov gibanja Hamas prebilo izraelsko varnostno in obveščevalno (infra)strukturo in krenilo v morilski pohod po južnem Izraelu, se je Ismail Hanija, politični vodja islamistične organizacije, ki je leta 2007 prevzela nadzor nad območjem Gaze, prebudil v hotelski sobi v Dohi – enainšestdesetletnik namreč že od leta 2019 iz »varnostnih razlogov« živi v Katarju in Turčiji.

Ta dan je bil najbolj tragičen v zgodovini judovske države. Hamasovi borci, ki so se jim na morilskem pohodu pridružili tudi pripadniki Islamskega džihada in nekaj oboroženih civilistov, so ubili okoli 1200 Izraelcev in jih okoli 250 ugrabili – preživeli borci so jih kot vojni plen in predvsem pogajalsko izhodišče odpeljali v Gazo, največji odprt zapor in eno najgosteje naseljenih območij na svetu, ki je že šestnajst let pod popolno izraelsko blokado.