Polom politike

Italija je vajena dolgih sezon nestabilnosti, v njeni politiki je nekaj komedijantskega, v preteklih petinsedemdesetih letih se je zvrstilo šestinšestdeset vlad. Presenetljivo bi bilo, če bi bili presenečeni nad krhkostjo vlade Giuseppeja Conteja – premiera brez stranke, ki je zaporedoma vodil vladi različnih političnih orientacij, desno- in levosredinsko. Bile so proizvod fragmentirane in fluidne politične krajine, volilnega rezultata leta 2018. Ta teden je Conteju potekel rok trajanja, na politično prizorišče je vstopil bančnik Mario Draghi.