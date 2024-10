(KOLUMNA) Pomemben odziv institucij na deindustrializacijo

V nadaljevanju preberite:

Ker je slovensko gospodarstvo vlakovna kompozicija, ki vleče razvoj države in ključno prispeva k blaginji prebivalcev in znatno polni vse bolj potratno državno blagajno, imamo težavo. Ta vlak je namreč vse bolj obtežen s težkim skalami stroškov energentov in dela, zato se vse težje premika po strmi gospodarski progi. Ob tem mu zaradi šibkejšega tujega povpraševanja zmanjkuje tudi goriva, zato se je vožnja za številna podjetja močno upočasnila in otežila. Celo toliko, da nekateri iz kompozicije izstopajo.