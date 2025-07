Italijanski orjak pred Pogačarjem obvaroval zeleno majico

Prehodna 17. etapa med Mont Ventouxom in Alpami je bila za šprinterje v karavani morda zadnja priložnost, da nase opozorijo na tem Touru. Niso je nameravali izpustiti iz rok, a so se njihove ekipe pošteno nagarale, da so v deževni dolini Rone ujeli četverico ubežnikov Jonasa Abrahamsena (Uno X), Vincenza Albaneseja (EF Education), Quentina Pacherja (Groupama FDJ) in Mathieuja Burgaudeauja (TotalEnergies), za katerimi se je pred tem neuspešno sam pognal Wout van Aert (Visma Lease a Bike). Največ so od tega v Valenceu, kjer je prišlo tudi do množičnega padca, imeli v ekipi Lidl Trek, saj jim je Jonathan Milan priboril drugo etapno zmago.

Ob običajni trasi zaključne etape v Parizu bi šprinterji z veseljem pogledovali proti nedeljskim Elizejskim poljanam, a dodatek treh krogov čez Montmartre jih bo najbrž izločil iz igre za prestižno etapno zmago. Ker sta na poti do mesta luči na sporedu le še dve izjemno zahtevni gorski etapi in ena hribovita, so morali tokrat dati vse od sebe.

Milan, ki je v 8. etapi v Lavalu prekinil šestletno italijansko sušo na Touru, je tokrat dobil šprint peščice, ki je ostala v ospredju po padcu pod hudičevim jezikom (oznaka za zadnji kilometer). Grdo jo je v njem skupil lanski nosilec zelene majice najboljšega šprinterja Biniam Girmay (Intermarche), na srečo pa so se mu izognili vsi kandidati za vrh v skupnem seštevku.

Sicer pa je bil ta uspeh za 196 cm visokega Milana še posebej pomemben zaradi zelene majice. V boju zanjo ga ne ogrožajo njegovi šprinterski kolegi, temveč Tadej Pogačar (UAE), ki mu je s štirimi etapnimi zmagami (v naslednjih dveh dneh bi lahko dodal še kakšno) že močno zadihal za zeleni ovratnik. Pred to etapo je za Milanom zaostajal le 11 točk, zdaj spet 72 (312:240).

Zdravje se izboljšuje, vreme se slabša

Slovenski as je ta čas teoretično vseeno še v položaju, da kot prvi po Eddyju Merckxu leta 1969 osvoji vse tri trofejne majice. Zares ga zanima le rumena za zmago v skupnem seštevku, v katerem je danes obdržal prednost 4:15 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike), 7:53 pred Florianom Lipowitzem in 11:42 pred petouvrščenim Primožem Rogličem (oba Red Bull Bora Hansgrohe).

Te številke se bodo bržčas spremenile jutri, ko je na vrsti kraljevska 18. etapa s 5.450 višinskimi metri in ciljnim vzponom na zloglasni Col de la Loze. »Jutri je kraljevska etapa Toura, zelo se je veselim, upam, da bom imel dobre noge in se maščeval lastnim nogam izpred dveh let. To je ena od etap, ki mi je všeč, in tudi ena od odločilnih preizkušenj na Touru, tako da se je res veselim,« je na novinarski konferenci v Valenceu povedal Pogačar, ki so ga povprašali tudi o zdravstvenem stanju.

Pred dnevi je razkril, da ima nekoliko zamašen nos, v karavani pa se širi viroza, kar bi lahko bila težava ob poslabšanju vremena. Dež in nižje temperature je pričakovati tudi v Alpah. »Meni gre že na bolje, a prihaja slabo vreme, tako da je morda čas, da še enkrat zbolim,« se je pošalil Pogačar, potem ko je 50. v karieri oblekel rumeno majico na Touru.