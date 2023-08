Ponemčeni priimki velikanov slovenske zgodovine

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dvesto letih so grožnje slovenski narodni identiteti in obstoju prihajale predvsem z nemškega (avstrijskega) severa, v sedanjem času v obliki poskusov gospodarskega podrejanja. Zaradi pogoste uporabe nemščine v korespondenci med Slovenci, predvsem v drugi polovici 18. in v 19. stoletju, se v slovenski znanstveni in poljudni literaturi večkrat nekritično povzema velikonemška nacionalistična podtikanja iz 19. ter z začetka 20. stoletja, ki imajo pri nas zelo globoke korenine.