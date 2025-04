Posebna spomladanska izdaja Sobotne priloge

Špela Kuralt je prispevala zapis o bralni pismenosti slovenskih osnovnošolcev. Kljub projektom za spodbujanje bralne pismenosti in opozorilom o njeni pomembnosti so mednarodne raziskave v zadnjih letih, po pandemiji, pokazale njen padec pri slovenskih otrocih in mladostnikih. V Evropi so najuspešnejši na Irskem in v Estoniji, precej bolj bralno pismeni od slovenskih so tudi hrvaški otroci. Kaj sosedi počno bolje od nas?

Boštjan Bandelj je prispeval članek o zelenem prehodu in vprašanjih, kako to politiko nadaljevati. Ob zaostajanju evropskega gospodarstva za kitajskim in ameriškim ter ob grozečih oblakih nad doslej samoumevno evropsko blaginjo se pojavljajo očitki, da je to tudi posledica politike zelenega prehoda. »Zato je pomembno osvetliti vse vidike, pozitivne in negativne, da razumemo izzive in sprejemamo pravilne odločitve za naprej,« v uvodu zapiše avtor.

Pisateljica Mojca Kumerdej je prispevala članek z naslovom Ko slišim besedo kultura, na svojem browningu sprostim varovalko. Zapis govori o gonji proti Maji Smrekar, prejemnici nagrade Prešernovega sklada in nagrade festivala Ars Electronica, enega najuglednejših evropskih umetniških dogodkov. In, seveda, pri gonji proti Maji Smrekar ne gre samo za mednarodno uveljavljeno umetnico. Gre za gonjo proti kulturi.

Intervju Anje Intihar z britanskim zgodovinarjem Richardom J. Overyjem govori o drugi svetovni vojni. Reportaža Boštjana Videmška iz Galicije pripoveduje o prvi svetovni vojni in o krvavih prostranstvih, kjer je med prvo svetovno vojno umrlo daleč največ slovenskih vojakov. Kardiolog in pisatelj Husám Franjo Naji med drugim pripoveduje o Palestini, deželi njegovih prednikov, izprašala ga je zgodovinarka Mateja Ratej. Nataša Čepar se je pogovarjala z zgodovinarko Kajo Širok, ki v Novi Gorici snuje center Epic – Evropsko platformo za interpretacijo 20. stoletja. Center Epic bo skozi pričevanja ljudi z obmejnega območja soočil slovenski in italijanski pogled na skupno zgodovino. Marko Vidojković, srbski pisatelj in aktivist – z njim se je pogovarjal Lucijan Zalokar –, pa govori o sedanjih protestih proti razmeram v Srbiji.

Mednarodna pravnica in profesorica Vasilka Sancin bo čez nekaj tednov prisegla kot nova slovenska sodnica na Evropskem sodišču za človekove pravice. V pogovoru z Alijem Žerdinom je spregovorila o vseh vidikih genocida.

Irena Štaudohar se je pogovarjala z Jennifer Higgie, v Londonu živečo avstralsko pisateljico, ki razmišlja o ženskih umetnicah. Anja Intihar pa je raziskala zgodovino splava in vlogo gibanja neuvrščenih pri pravici žensk do varne prekinitve nosečnosti.

V rubriki Portret tedna Aljaž Vrabec piše o Mohamedu bin Salmanu, prestolonasledniku Savdske Arabije in gostitelju mirovnih pogajanj o ukrajinsko-ruski vojni, kolumne za tokratno Sobotno prilogo pa so prispevali Janez Markeš, Nejc Gole, Irena Štaudohar in Jure Kosec. Uvodnik govori o ekspediciji ameriške vrhuške na Grenlandijo in odgovarja na vprašanje, zakaj ameriški podpredsednik J. D. Vance za grenlandske staroselce in prišleke ni dobrodošli gost.