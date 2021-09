Pravni pogled na (obvezno) cepljenje

V nadaljevanju preberite:

Nesporno je, da cepljenje proti številnim boleznim pomembno prispeva k zvišanju ravni zdravja prebivalstva in je v veliki meri pripomoglo k upadanju števila obolelih in umrlih. Sodbe Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice kažejo, da obvezno cepljenje ni nedopustno. Večje dileme pa se pojavijo ob vprašanju, ali je lahko obvezno tudi cepljenje proti covidu-19.