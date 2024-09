(KOLUMNA) Prazna lupina demokracije

V kolumni preberite:

Evropska politika je bizarna. Povsod zmaguje skrajna desnica in nikjer nihče ne ve, kako jo zaustaviti. Politični mainstream se ukvarja samo še s tem, kako preprečiti trdi desnici pohod na oblast. Glavne stranke ne naslavljajo krize zaupanja, vedejo se, kot da skrbi volivcev niso resnične in njihovi strahovi niso vredni pozornosti.

Namesto da bi se tradicionalne stranke zbudile in se začele ukvarjati z realnimi vprašanji, ki pestijo volivce, tiščijo glavo v pesek. Namesto da bi se osrednji politični tok vprašal, zakaj je izgubil zaupanje in ljudje ne glasujejo več za sredinske stranke, premislil o tem, da je monopol nad problemi in strahovi volivcev prepustil alternativi, se ukvarja z gradnjo zidov. Ampak obrambni zidovi ne delujejo – ne morejo zaustaviti migracij in ne bodo zaustavili desničarskega ekstremizma.