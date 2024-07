Zaustaviti desnico

V kolumni preberite:

Dvoje sočasnih volitev v dveh od največjih svetovnih demokracij, Združenem kraljestvu in Franciji, sproža skupen razmislek. Rezultati britanskega glasovanja so bili pričakovani, izidi francoskih volitev so presenetili. V obeh primerih se je končalo z močnim porazom vladajočih garnitur.

Ko sovpadejo volitve v dveh primerljivih državah, kot sta Francija in Velika Britanija – v eni in drugi so glasovali na predčasnih parlamentarnih volitvah –, je vredno poiskati podobnosti in razlike.