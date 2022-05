Premierka, ki nevtralno državo pelje v Nato

V nadaljevanju preberite:

Švedska je tako skupaj s Finsko ta teden uradno zaprosila za priključitev Natu, s čimer se de facto zaključuje obdobje nevtralnosti za obe državi. Gre za izjemen politični obrat. Kako izjemen in kako hiter, priča vladni program, ki ga je premierka predstavila 30. novembra lani. Varnostna vprašanja so bila drugotnega pomena. Čeprav je Švedska po ruski priključitvi Krima leta 2014 začela krepiti svoje obrambne sile, ki jih je vse do takrat krčila in se globalno intenzivno zavzemala za razoroževanje, so še konec lanskega leta varnostna vprašanja v programu švedske vlade pristala na zadnjem mestu.