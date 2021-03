Prestolonaslednik, ki ima na vesti novinarja

V nadaljevanju preberite:

Džamal Hašodži je bil na bin Salmanovi listi za odstrel že dlje časa. A prestolonaslednik in od številnih zahodnih medijev za reformatorja oklicani 35-letni avtokrat, ki je v zadnjih petih letih zaprl skoraj vse vsaj malo izpostavljene aktiviste in borce za človekove pravice (številne so njegovi agenti ugrabili v tujini), je imel preveč dela s samopromocijo.



Sodeč po poročilu ameriških obveščevalcev – še prej so Mohameda bin Salmana odgovornosti za Hašodžijevo smrt okrivili preiskovalci Združenih narodov – je MBS svojim najbolj tesnim sodelavcem na čelu z vplivnim svetovalcem Saudom al Katanijem, čigar hobi je prisotnost pri mučenju aktivistov in aktivistk, naročil, naj Hašodžija ujamejo ali ubijejo. V Istanbul je jeseni 2019 priletelo petnajst njegovih najbolj zvestih agentov. Nemudoma so odšli na savdski konzulat, kjer so tisto nedeljo popoldne pričakovali Hašodžijev obisk.