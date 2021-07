Pretapljanje bolečine v glasbo brez imena

V nadaljevanju preberite:

Svoboda kljub številnim izgubljenim bitkam dobiva vojno. Boj v njenem imenu bijejo posameznice in posamezniki, ki jih družbeni pritiski oklepajo v pretesne okove in tradicionalne vloge kradejo kisik. Beg v svobodo, s katerim tlakujejo pot tudi naslednjim generacijam, je zastrašujoč, a marsikdaj edina alternativa. Takšna je tudi življenjska zgodba ene najbolj prepoznavnih in markantnih afriških umetnic Fatoumate Diawara.



Malijska pevka, kitaristka in igralka travmatične izkušnje iz otroštva v Slonokoščeni obali in kasnejše prisilne posvojitve v Bamaku spreminja v unikaten glasbeni izraz in sanja o novi afriški generaciji, ki bo osvobojena spon tradicionalizma. V ponedeljek bo dvakratna nominiranka za grammyja po več prestavitvah zaradi zdravstvenih razmer v okviru festivala Druga godba nastopila v Cankarjevem domu. Slovenska javnost pa jo je pred leti lahko videla tudi v odmevnem filmu Timbuktu.



Menda vsak nastop izkoristite do popolnosti in vanj vložite vse, kar imate, saj vas je strah, da bi lahko bil vaš zadnji. Kako zahtevno je bilo torej za vas dolgo čakanje na ponovno koncertiranje med pandemijo?

»Borila sem se za svoj obstoj, za to, kar sem danes, da sem kot ženska lahko vodja«, pravi Fatoumata Diawara. FOTO: Aida Muluneh



Pravite, da je ta strah povezan s tem, da ste v življenju veliko prestali. Vrniva se torej v 80. leta. Rodili ste se malijskim staršem v Slonokoščeni obali v družini enajstih otrok. Kako bi opisali otroštvo?



Smrt vaše dve leti starejše sestre, še preden ste postali najstnica, vas je močno zaznamovala. Lahko poveste kaj več o tem, če ni preveč boleče in osebno.



To se je zgodilo po smrti vaše sestre?

Fatoumata Diawara FOTO: Aida Muluneh



Kakšen pa je bil vaš odnos s starši?



Prav težaven odnos s starši je bil eden izmed razlogov, da so vas pri komaj dvanajstih letih poslali v Bamako, malijsko prestolnico, k teti, kjer ste morali skrbeti za njene otroke.



Toda težavno življenje s teto, ki je bila igralka, vas je po naključju uvedlo v filmsko industrijo. Med drugim ste dobili manjšo vlogo v celovečercu Moč žensk, ki pod vprašaj postavlja tradicionalne spolne vloge. To je bila verjetno pomembna prelomnica v vašem življenju?



Dobili ste referenco, ki je pred tem niste imeli.



Toda tradicionalna miselnost vas je še naprej utesnjevala. Obetala se vam je dogovorjena poroka, vi pa ste se odločili za beg v Francijo.



In od kod vam pogum?



Fatoumata Diawara FOTO: Aida Muluneh



Ste se soočali tudi z občutki krivde, ker ste se uprli staršem in ostali sami?



Nekoč ste dejali, da je bilo vse, kar ste imeli ob prihodu v Francijo, vaš jezik – bambarščina. So zato besedila tako pomemben del vašega ustvarjanja, se v njih zrcalijo dialogi iz vašega nevidnega sveta?



Fatoumata Diawara FOTO: Aida Muluneh



V Maliju je glasba vseprisotna, pa vendar ste morali priti v Pariz, da ste našli svoj glasbeni izraz in odkrili, da vas ta oblika umetnosti zdravi. Kaj se je zgodilo?



Bili ste prva glasbenica v Maliju, ki je igrala električno kitaro. Je bila odločitev za ta instrument povezana tudi z vašo potrebo po emancipaciji in prelamljanju tradicije?



Kako bi opisali svojo glasbo, zvrst? Kaj jemljete iz bogate malijske glasbene tradicije in kateri drugi vplivi vas navdihujejo?



Vaš odnos s tradicijo je precej kompleksen; po eni strani jo v nekaterih vidikih ohranjate, ščitite, po drugi strani pa ste pred njeno zatiralsko platjo bežali. Kje potegniti mejo med pozitivnimi vidiki tradicije, ki gradijo identiteto, in njenimi negativnimi platmi? Včasih to ni tako enostavno.





Zaradi vaših izkušenj, pravite, ste postali glas preslišanih – zlasti otrok, migrantov in žensk. Bili ste ena prvih malijskih umetnic, ki so se javno izpostavile proti pohabljanju ženskih spolnih organov. Za to je bilo verjetno potrebno ogromno poguma?



Mali je ena od treh preostalih afriških držav, poleg Liberije in Sierre Leoneja, kjer pohabljenje ženskih spolnih organov deklet, mlajših od 18 let, ni zločin (več drugih držav to dovoljuje za odrasle ženske). Unicef ocenjuje, da je 75 odstotkov malijskih žensk med 14. in 49. letom obrezanih in da večina prebivalstva podpira to prakso. Mar to pomeni, da se odnos do te grozljive prakse v družbi ne spreminja?



Mali je ujet v dolgotrajen konflikt. Kako se je država spremenila, odkar ste odšli?



Tuji mediji o Afriki malo poročamo, poleg tega jo največkrat razumemo napačno, zaradi česar, pravite, se ne identificirate s tem, kar preberete. Katere ključne stvari spuščamo, da bi bolje razumeli Afriko?





Ena teh čudovitih afriških stvari je tudi glasba. Imate občutek, da ta v zadnjem času prodira tudi v druge dele sveta?



Morda je vtis napačen, ampak zdi se mi, da predvsem glasbenice postavljate Afriko na svetovni zemljevid.



Po vsem povedanem v tem pogovoru to vsekakor ni naključje.

Izkušnja je bila nadvse nenavadna, seveda ne le za umetnike, tudi za ostale, toda za nas še toliko bolj, saj za svoj obstoj, dobro počutje in opravljanje dela potrebujemo druge ljudi. Glasbo dojemamo kot lek in nastope potrebujemo, da se zdravimo. Ni mi bilo lahko, saj nisem videla publike, se z njo povezovala, delila svoje sreče, znanja ... Z upanjem nam je to obdobje uspelo prebroditi. Še vedno pa se na vsakem koncertu trudim dati vse, kar imam, in vsak večer iz sebe iztisnem dodatno energijo.Iz tega obdobja čutim veliko bolečine. Moja preteklost me skeli, še vedno se vsak dan borim živeti s prtljago, kot pravim izkušnjam iz otroštva. Pa vendar me je to oblikovalo v osebo, kakršna sem danes, in iz tega moram črpati pozitivno energijo. Postala sem močnejša od drugih deklet, toda hkrati se vsak dan borim za preživetje. Tudi danes zjutraj sem jokala. V mojem življenju je polno nihanja. Resnično sem veliko prestala.Ne, nikakor ni preveč osebno. Rada govorim o tem, saj je to edini način, da intimnost delim z občinstvom. Glasba je moja pot raziskovanja sebe. Želim si, da bi me moja publika dobro poznala. Ko vidijo podobo nasmejane ženske, si lahko mislijo, da nimam problemov, a v resnici sem toliko prejokala, da sem se odločila, da se nasmehnem svojim težavam, svoji bolečini. Smejim se, čeprav včasih trpim. Težavam se včasih najprej nasmejim, nato pa se zjočem. Otroštvo je resnično vplivalo in še vedno vpliva na moje življenje. Dobra stvar, ki sem se jo naučila iz te izkušnje, je, da sem že zelo zgodaj začela govoriti sama s seboj in se povezala z nevidnim življenjem.Odkar je umrla moja sestra, se pogovarjam sama s seboj. Ko sem s svojimi mislimi, imam občutek, kot da v resnici nisem sama, saj je sestra še vedno ob meni. Oblikovala sem dvojno življenje. Rada sem z ljudmi in stvarmi, ki jih vidim, pa tudi s tistimi, ki jih ne. Imam srečo, saj me je to rešilo; ko sem sama, se zaradi te izkušnje namreč ne bojim, da bi bila osamljena. Tudi med pandemijo sem veliko časa preživela sama. Vstopala sem v svoj nevidni svet in se pogovarjala s sestro. Skupaj pojeva, jočeva, druga drugi poveva svoje stvari. To je moja intima. Nisem nora. Rada imam ta svet, v njem dobim mir in vanj se zatečem tudi, ko sem na odru. Vsak dan je večji, toda kljub temu je dobro imeti ravnovesje; ko sem lahko, sem z otroki in možem, lahko pa sem tudi v drugem svetu, ko to želim.Vedno je bil zelo težaven. Zdi se mi, kot da nikoli v življenju nisem imela otroštva. Ne spomnim se, kdaj sem bila otrok in kako je bilo to videti. Imam občutek, da sem od nekdaj odrasla. Ves čas sem se morala boriti s starejšimi ljudmi. Toda hkrati tudi sama nisem prenesla, ko so me obravnavali kot otroka. Bil je stalen boj. Občutek miru sem spoznala šele v zadnjih petih letih.Ko je umrla sestra, je bilo tudi za moje starše zelo težko. Oni niso razumeli mene in jaz ne njih. Bila sem travmatizirana; ljudem sem začela zapirati svoje srce in želela preživeti več časa s sestro, kar je med nami poglobilo razdaljo. Ni mi lahko biti z običajnimi ljudmi. Le na odru čutim mir, da jih lahko razumem in z njimi komuniciram. Sicer sem razvijala drugo plat; kjer sem bila v miru blizu svoji ljubljeni sestri.S sestro sva si bili zelo blizu, in ko je umrla, sem imela občutek, da moram hitro odrasti. Bilo me je strah smrti. Vse to je med menoj in družino oblikovalo nekakšno distanco in tudi zaradi tega od takrat v vse, česar se lotim, vložim 200 odstotkov – poleg svojega še sestrin del. Vse je dvojno. Zahtevno je bilo tudi za starše, saj sem bila zanje preveč drugačna. Nismo našli skupnega jezika. Prav tako je bil napet moj odnos s teto. Ni me razumela, mislila je, da vem vse, in se do mene obnašala, kot da sem starejša. Zato sem tako zelo hvaležna, da je v mojem življenju glasba. Brez nje bi bila na drogi ali pa me ne bi bilo več. Travma je bila zares močna.Ja, kasneje, ko sem dopolnila 25 let. Ko sem začela peti, sem našla svoj notranji mir in začela odpuščati – družini in drugim, ki sem jih srečala v preteklosti. Še vedno se trudim odpuščati, saj so me ljudje obsojali, čeprav v resnici niso vedeli, kdo sem. Petindvajset let sem se borila proti običajnemu življenju. Bil je velik boj. Zdaj je vsak dan bolje.Govorim o vsakdanjem življenju, o tistem, ki ga vidimo: o ljudeh, ki te obkrožajo, te obsojajo na podlagi tvojih dejanj, reakcij, tega, kar govoriš, nasprotovanja, neodvisnosti, pogleda na vlogo žensk. Vedno sem zavračala tradicionalnost, a nisem imela nikogar, ki bi mu lahko sledila. Moji starši so se spraševali, zakaj hočem biti tako drugačna od predstave, ki so jo imeli o meni. Veliko smo se prepirali. Že od malega sem bila tako nenavadna. Spomnim se dneva, ko je mama jokala in me odpeljala v hišo, stara sem bila manj kot 12 let, in me spraševala, od kod sem se vzela, kdo sem ... Imela sem preveč energije, vsi so govorili, da sem problematična. Nikoli nisem bila nasilna, bila sem neobičajna. Starejšim ljudem sem odgovarjala, jim povedala, kaj si mislim. Vedela sem, kaj hočem. Vse to pa je bilo za mojo mamo novo. Obe sva trpeli.Ta izkušnja mi je popolnoma spremenila življenje. V tem filmu sem namreč prvič videla, da je neki režiser v Afriki vse obrnil na glavo. Pred tem si nisem mogla predstavljati, da bi moški kuhal, skrbel za otroka, bil noseč ... skratka, počel vse, kar je v Afriki rezervirano za ženske. To je v moji glavi povzročilo nekakšen klik: »Vau, nekaj takega je mogoče.« Spoznala sem, da imamo moč za spreminjanje stvari.Tako je. Pred tem nisem imela nobene reference, saj sem bila obkrožena s tradicionalno družinsko mentaliteto. Prvič sem videla, da so lahko stvari drugačne od tistih, v katerih sem odraščala, in vse od takrat se nisem ustavila. Zavedela sem se, kako veliki so lahko tvoj duh, domišljija in možnosti v tem svetu.Imela sem 18 let in to je starost, ko se po tradiciji moraš poročiti, starše pa je hkrati skrbelo tudi, da se bo moja prihodnost zasukala drugače. Eno, dve leti so razpravljali o moji poroki; več bratrancev se me je želelo imeti za ženo. Na koncu sem se odločila drugače, saj nisem želela življenja svoje matere. Vse moje sestre so se poročile na takšen način – to pa ni ljubezen. Še danes me sestre in bratranci gledajo, kot da si ne znajo predstavljati, od kod sem se vzela in kje sem dobila tako drugačne poglede. Toda ideje niso dovolj, če te je strah, ne boš nikoli prišel do preboja. Ko grem v Mali, vidim svoje sestre s šestimi, sedmimi otroki. Možje imajo tudi druge žene, njihov vsakdan je omejen na dom in otroke, ne hodijo v službo. Zato se, ko vidijo moje življenje, sprašujejo, od kod mi pogum.Mislim, da od [pokojne] sestre.Francosko gledališče, s katerim sem bila na turneji že šest let, je organiziralo podrobnosti. Priskrbeli so vizum, poleg tega je bilo spodobno tudi plačilo. S tega vidika se je vse začelo dobro. Zares zahtevno je bilo, ker sem popolnoma prekinila odnose z družino. Bila sem kot novorojenka, toda sama. To je bilo zelo težko. In vendar sem postopoma našla svojo pot in se nisem ozirala nazaj. Obdržala sem pozitivne stvari, se pogovarjala s seboj. Tako mi je uspelo preživeti do danes.Ne, nisem. Bila pa sem zelo potrta, da me niso mogli razumeti in mi dovoliti oditi kot normalnemu človeku. Nisem bila edina, ki je zapustila dom, da bi sledila svojim sanjam. Bogatejši ljudje v Afriki denimo svojim otrokom največkrat pustijo, da počnejo, kar želijo.V mojem primeru pa so bile stvari izjemno zapletene. Dolgo časa sem bila depresivna in včasih še vedno sem. Življenje bi lahko bilo tako preprosto, pa vendar se mi kljub vsemu zdi, da je bil to najboljši način, saj se danes ne bojim več nobene odločitve. Počutim se kot bojevnica. Pripravljena sem se boriti, da sledim svojim idejam. Ni me strah početi tega, kar si želim.O, ja, dialogi so vse; predstavljajo mene. Za svoj lasten projekt ne bi nikoli pela pesmi v francoščini ali angleščini. To lahko počnem za druge, saj mi ne manjka vabil in možnosti za glasbena sodelovanja. Nekaj angleških besed lahko vključim tudi v svoje skladbe, toda petje v bambarščini je zame ključno. Bambarščina je moj materni jezik, je to, kar sem, takšno želim, da me ljudje sprejmejo, imajo radi. To je moja resnica. In v vsem, kar v življenju počnete, bi morali biti resnični. Vaša resnica bi morala biti prva, najpomembnejša stvar v življenju, saj gre za zvestobo in spoštovanje.Ko ljudje pridejo na moj nastop, sem prepričana, da me imajo radi. Vedo, da pojem v bambarščini, in me vseeno pridejo poslušat. To je resnična ljubezen. Moja publika me ima brezpogojno rada. Če bi se pretvarjala, da sem nekdo drug, in bi mi vseeno izkazovali naklonjenost, bi se počutila krivo, saj ne bi govorila svoje resnice. Toda danes, ko sem pred svojim občinstvom, se počutim močno, saj jim ne lažem, in oni to vedno. Zame je zares pomembno ves čas govoriti resnico.Oblačenje. Za na oder si bom vedno nadela nekaj iz Afrike, prav tako za promocijo in intervjuje. Če že ne nosim obleke, bom vedno imela vsaj to (pokaže na nakit iz školjk), kar predstavljajo moje prednike. Jaz sem Afrika.Ko sem pobegnila od družine, sem odšla kot igralka, ne kot pevka. Nato pa sem kasneje v Parizu začela zahajati v bare, kjer sem sodelovala na jam sessionih. Z drugimi glasbeniki smo preigravali različne zvrsti, harmonije, instrumente, tudi bolj moderne od tistih, ki prevladujejo v Maliju, in po koncu sem se počutila izvrstno. To ni bil enak občutek kot v gledališču. Tam namreč nimaš takšne svobode, saj moraš slediti liku in ga interpretirati. Tako sem počasi začela pisati svoje pesmi in po igralskih nastopih v velikih dvoranah hodila v bare. Sodelovala sem z drugimi ustvarjalci, pela, igrala kitaro in izpostavljala sebe na drugačen način. Prepevati lastne pesmi je bilo povsem drugače kot biti igralka. Rekla sem si, da moram razvijati to svobodo, saj imam zaradi svojega otroštva marsikaj za povedati. Teater ni bil dovolj, glasba je postala komplementaren del mene.Točno tako. Podobe so zelo pomembne. Videla sem dekleta, ki so pela z akustično kitaro, in sem pomislila, zakaj na električno različico vedno igrajo le moški. Na koncu sem se odločila iti po tej poti.Ne vem, kako bi jo opisala, nimam oznake zanjo. Morda lahko rečete, da je brez imena, saj je to moje današnje videnje glasbe. Imam drugačen način, po katerem sem kot glasbenica in pevka prišla do svojega projekta, besed. Ustvarjam nekaj, kar resnično pripada meni, saj lahko le tako razumem glasbo. Seveda sodelujem z ljudmi, ki delajo po svojih zamislih, toda ko komponiram sama, imam vedno eno nogo v tradicionalni glasbi, drugo pa v jazzu, bluesu, rocku in celo popu. Poslušam različne zvrsti in tudi ustvarjanje z drugimi izvrstnimi izvajalci te zaznamuje – v dobrem smislu.Stvari želim postaviti na pravo mesto. V mojih mislih je to zelo jasno. Borila sem se za svoj obstoj, za to, kar sem danes, da sem kot ženska lahko vodja. Čutim odgovornost. Tudi v Parizu je bilo sprva težko biti pevka. Mnogi v gledališču in drugi umetniki me kot glasbenice niso spoštovali, kar me je precej zaznamovalo. A ko sem se odločila, da se bom ukvarjala s petjem, sem kot nekdo, ki je veliko prestal, želela rešiti druga dekleta. Rada bi spremenila miselnost mladih Malijcev in žensk, ki živijo v prepričanju, da so ničvredne in da se morajo poročiti pri šestnajstih. Ko me vidijo, morajo v meni videti svojo sestro in se prepoznati. Hočem jim biti blizu, zato se nisem mogla odreči vsej tradiciji. Čeprav v Maliju dekleta nosijo lasulje in visoke pete ter si belijo kožo, česar jaz ne počnem, se lahko mnoge sestre poistovetijo z menoj. Sanjam o novi afriški generaciji, o novi mentaliteti, za kar pa potrebujem nove ideje, nove stvari. Jaz se ne oblačim kot običajne Malijke, moja moda nima imena. Želim, da dekleta in nove generacije vedo, da lahko s svojo miselnostjo in domišljijo postanejo velike. Dobro je slediti tradiciji, toda treba ji je vnesti svežino – lahko jo prenovimo, ne da bi se ji odrekli v celoti. Ne poskušajte si lagati, bodite še naprej svoji, branite svojo resnico. A hkrati lahko tradicijo in svobodo prenovite. Lahko se znebimo stvari, ki jih zavračamo; na primer pohabljenje ženskih spolih organov. Če se moji starši niso tako odločili, se jaz lahko. Za razliko od prejšnjih generacij za svojo hčerko nočem dogovorjenih porok. Jaz sem Fatoumata.Bilo je težko, saj prej ni bilo nobenega velikega umetnika, glasbenice, ki bi pela o pohabljanju ženskih spolnih organov. Tveganje, ki sem si ga naložila s tem, je bilo precejšnje. Jokala sem in si rekla, če je treba, bom za to tudi umrla. Nekdo mora začeti. Spraševala sem se, zakaj ljudje o tem ne govorijo v svojih pesmih. Zakaj, zakaj, zakaj? Nisem dobila odgovora in odločila sem se, da to storim jaz. Ljudem je bilo nenavadno in tudi kasneje nisem opazila nikogar, ki bi pel o tej problematiki. Vse to kaže, da gre še vedno za tabu. Zato bom o obrezovanju deklic pela še naprej, tudi če tega, ker nimajo poguma, ne počne nihče drug. Imam že nov aranžma za moj naslednji album. Rad bi rešila naslednje generacije.Zelo počasi. Ljudje, zlasti moški, so še naprej zelo navezani na to tradicijo. Njim je vseeno, saj ne nosijo nobenih posledic. Ženske vemo, kako zelo slabo je takšno početje za nas, braniti se moramo same. Toda zato moramo biti svobodne. Ni nas veliko, ki lahko delamo svojo glasbo, kot to velja zame. Če bodo moški ustvarjali glasbo zate, bo ta zvenela tako, kot želijo oni. Potrebujemo več voditeljic, da spremenimo družbo. Mogoče se bo v prihodnosti to spremenilo, a vsekakor gre zelo počasi.Nekako se prebijamo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo jutri. Danes je to država, kjer se živi iz dneva v dan. Ker pa imamo svojo domovino radi, ohranjamo upanje. Kultura je močna. Številni umetniki se borijo za mir.Ja, vsekakor se ne najdem v poročanju. Seveda imamo težave, politične in materialne, toda Afrika niso le problemi, Afrika je polna veselja. Ljudje so srečni z nič, nimajo se časa pritoževati. Včasih je skoraj neverjetno, kako lahko moški, ženske, otroci cele dneve ohranjajo nasmeh, poleg vsega pa, čeprav nimajo ničesar, stvari delijo z drugimi. Velikodušnost je zelo močna. Če ne bi bilo nekaterih problemov, bi bila Afrika zame raj. Veliko trenutkov preživijo skupaj z družino, časa jim nikoli ne zmanjka, nad seboj nimajo obveznosti, so blizu narave ... V Afriki je veliko čudovitih stvari, tudi v tradiciji.Zdi se mi, da ja. Samo poglejte, kako velika je nigerijska glasbena industrija. Ima pa to poleg pozitivnih tudi manj svetle plati. Vse namreč postaja zelo podobno, isti zvok, miks, ni več raznolikosti. Nihče več ne tvega. Straši me, da izgubljamo afriški zven.Drži, trudimo se po najboljših močeh. Seveda tudi moški, vendar na drugačen način.Ne, ni naključje. Ker nas je malo, imamo večji vpliv, smo močnejše in zato smo toliko bolj dragocene.