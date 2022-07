Prihaja nov virus? Ne, hvala!

Odziv je bil hiter. Vse vodilne mednarodne inštitucije, na čelu s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), so takoj aktivirale svoje strokovnjake za obvladovanje tovrstnih izbruhov. 28. julij je svetovni dan hepatitisa.

Preteklo je še nekaj let, da so zdravniki z gotovostjo potrdili, da ta »novi« hepatitis E tudi klinično poteka drugače od že poznanega, saj najpogosteje prizadene osebe srednjih let, pogosteje moške, večinoma poteka brezsimptomno ali blago, lahko pa je zelo nevaren, če povzroči akutno odpoved delovanja jeter ali celo okvari druge organe, najpogosteje živčni sistem s posledično zelo bolečo ohromelostjo, ali ledvice, kar lahko vodi v trajno dializo. Zato običajno sploh ne pomislimo, da gre za virus hepatitisa (gr. hepar, jetra). Še posebej hudo lahko bolezen poteka pri osebah z imunsko pomanjkljivostjo.

In končno so dognali vzrok: »doma pridobljeni« hepatitis E povzroča zaužitje termično neobdelanega ali slabo obdelanega mesa predvsem domačih in divjih svinj ter divjačine, lahko pa tudi zajcev, drobnice, goveda in drugih živali. Torej gre za živalski rezervoar okužbe, za zoonozo. Povedano po domače: vzrok najpogosteje tiči v prekajenih suhomesnih izdelkih.

Sodu je izbila dno naslovnica znanstvene revije Science iz leta 2016, na kateri je ob slast vzbujajoči fotografiji suhih salam v oči bodel napis: »Evropa ima nov problem z virusi hepatitisa.« Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je namreč v državah EU v zadnjih desetih letih zaznal dramatičen porast okužb s hevom, ki jih je povzročil avtohtoni virus genotipa 3.

Odkriti in pozdraviti moramo še dobrih tisoč neprepoznanih bolnikov, okuženih s HCV. Z informiranjem in osveščanjem prebivalstva, predvsem najbolj izpostavljenih skupin, z enostavno dostopnostjo do testiranja, ki se lahko opravi pri osebnem zdravniku ali celo anonimno in brezplačno, s trajno enkratno napotnico za infektologa, ki velja vse življenje, in strategijo »testiraj in zdravi« se je stroka v največji možni meri približala potencialno okuženim in poenostavila postopek. Testira se lahko vsakdo, zdravi se lahko vsak okuženi s HCV.

Tragedija vojne v Ukrajini, kjer sta okužbi s HBV in HCV izredno razširjeni, je z domov v Evropo pregnala milijone razseljenih oseb, ki jim je gostoljubje ponudila tudi Slovenija. Hkrati z njim pa prejmejo tudi ozaveščanje in organizirano možnost testiranja in zdravljenja hepatitisov B in C, kar infektologi že aktivno izvajamo.