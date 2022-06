Protikorupcijski zlati standard

V nadaljevanju preberite še:

Pred približno desetletjem se je na malih ekranih po vsem svetu in nato tudi pri nas predvajala kultna danska nadaljevanka Oblast (Borgen), ki se je letos z novo sezono spet pojavila na Netflixu. V eni od starejših epizod glavna junakinja, predsednica danske vlade Birgitte Nyborg, soprogu Phillipu pove, da glede na njeno funkcijo ne more in sme skleniti načrtovane donosne pogodbe z enim od državnih danskih podjetij. Čeprav to dodatno načne njune partnerske odnose, se soprog s stisnjenimi zobmi umakne iz posla, saj razume, da bi v danski družbi, ki ni tolerantna do korupcije in navzkrižja interesov, podpis takšne pogodbe lahko sprožil politični škandal.

Skandinavci tveganja nasprotja interesov in korupcije razumejo že leta, medtem ko smo pri nas glede tega, kot kaže, še vedno v prvem razredu osnovne šole.