Razglasitev neodvisnosti še ne pomeni samostojne države

Povezave med Katalonijo in Slovenijo so, kot radi rečemo, močne, simpatij, tudi političnih in medijskih, ne manjka. Predvsem na naklonjenost so se, kot pravi Eric Hauck, odposlanec katalonske vlade na Balkanu, independentisti zanašali tudi jeseni 2017, ko so neposrečeno razglasili neodvisnost. Niso bili pripravljeni nanjo, a so naivno računali na podporo tujine. Koliko so samokritični tri leta pozneje?