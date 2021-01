Recimo konec starizmu pri zaposlovanju

V članku preberite še:



Sedmi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije koronavirusa je med drugim določil, da lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe razloga, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ko ima 65 let in 40 let delovne dobe.



Kot delavec, ki ga lahko naženejo v pokoj, in kot delodajalec pričakujem, da se prenehamo obnašati kot otroci in k problemu pristopimo celovito – v dobro delavcev, delodajalcev in pokojninske blagajne. Prava zahteva je: dopustite nam, da delamo!