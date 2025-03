Rok Bozovičar: Rad bi, da teater umetniško ostane na vrhunski ravni

V nadaljevanju preberite:

V Prešernovem gledališču Kranj so tik pred odprtjem Tedna slovenske drame, medtem pa še vedno čakajo na odločitev ustanoviteljice Mestne občine Kranj o tem, kdo bo novi direktor/direktorica te gledališke hiše. Od lanskega oktobra kot vršilec dolžnosti direktorja gledališče vodi Rok Bozovičar, ki je bil v hiši pred tem direktorjev pomočnik za poslovanje in Teden slovenske drame – in se je tudi prijavil na razpis za direktorja.

Rok Bozovičar je kot kandidat za direktorja dobil soglasno podporo kolektiva Prešernovega gledališča Kranj (PGK), podporo kolegija slovenskih gledališč ter podporo Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS). Izkazuje dober program, dober načrt dela. In kar ni nezanemarljivo, v tem času Bozovičar opravlja tri službe, tisto direktorja, pomočnika direktorja in vodenje evropskega projekt, kar kaže na veliko zavzetost in pripravljenost za delo.