Ruska vlada gradi propagandni in cenzorski stroj že vsaj dve desetletji

Biti novinar v Rusiji je tvegano početje, zlasti če si kritičen do oblasti in ruske vojaške agresije v Ukrajini. Ko jih začne preganjati država, mnogim med njimi pomaga strokovnjakinja za medijsko pravo Galina Arapova. Ruska oblast skuša onemogočiti tudi njeno delo. Status tujega agenta je najprej prejela njena organizacija Center za obrambo množičnih medijev (Mass Media Defence Centre), kasneje pa tudi ona osebno.

Ob tem je strokovnjakinja delovne skupine Sveta Evrope in članica upravnega odbora Evropskega centra za svobodo tiska in medijev. Je tudi edina ruska odvetnica, ki je prejela nagrado Mednarodne odvetniške zbornice za človekove pravice za svoj prispevek k človekovim pravicam. Objavila je številne publikacije o medijskem pravu in bila dvanajst let predavateljica na univerzi, toda zaradi statusa tujega agenta v Rusiji ne sme več poučevati.