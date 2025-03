Še zmeraj brez strategije, kako povečati prepoznavnost slovenske dramatike

V nadaljevanju preberite:

Če me kdo vpraša, zakaj danes pisati dramatiko, nimam enostavnega odgovora. Še manj znam odgovoriti na vprašanje, kaj je za to potrebno. Če odmislim dejstvo, da je dramatika najprej tudi literatura – sicer njena mejna oblika, kot se reče – in je treba znati »z besedami«, se mi zdi pomembno, da zna dramatik opazovati. Morda še nekaj več – da zna opaziti. To sicer ni vse, je pa važno. Svet se spreminja in z njim tudi tisti, ki ga opazuje; spreminja se tudi način, kako to počne. Obstajajo pa nekatere zakonitosti, ki jih dramatika sicer ves čas krši, da bi jih na drugi strani zmeraj znova odkrivala.