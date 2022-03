Sem sam svoj človek

V nadaljevanju preberite:

Lado Ambrožič je obraz oddaje Intervju v nedeljo zvečer, tudi voditelj oddaj Očetje in sinovi, Družinske vezi in Družinske zgodbe in tudi nekdo, ki je ustvaril oddajo Odmevi, eno najbolj gledanih in največkrat nagrajevanih oddaj informativnega programa TV Slovenija. V knjigi s pomenljivim naslovom Spotikanja (založba Buča) opisuje dogodke na Televiziji Slovenija v zadnjih tridesetih letih: poskuse prevzema hiše, polemična razmerja s časopisnimi hišami in kritiki, delovanje programskega sveta RTV, katerega član je bil do začetka tega leta ...

»Ne glede na vse, kar so mi očitali, nikoli nisem bil upognjenec, vedno sem ostal zvest načelom novinarstva. Ne moreš biti hlapec, ne moreš biti pocufek, da te bo neki politik poklical in ti narekoval, kaj boš počel,« je povedal v intervjuju. »Uprl sem se velikokrat, tudi Janezu Drnovšku, ki sem ga globoko spoštoval. Namreč, ko je bila v državnem zboru zoper predsednika vlade napovedana interpelacija, so njegovi piarovci pričakovali, da bo večer pred tem lahko nastopil v elitnem programskem pasu. To se mi ni zdelo primerno in sem zahtevo zavrnil. Od takrat mi ni bil več naklonjen.«