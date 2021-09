Skoči v vodo in plavaj

V nadaljevanju preberite:



Nekateri med nami so vajeni navleči škornje in gaziti čez tisto, kar se drugim zdi nesmiselno, neprehodno, prenaporno; čez močvaro, v kateri ti, če nisi vešč, lahko kaj hitro zastane noga. Blaž Peršin po Poljanskem nasipu ne postopa v škornjih, temveč v teniških copatah. Tristo petdeset oken priča o največjem razstavnem prostoru v Ljubljani. Novoodprta Cukrarna, ki deluje pod okriljem Muzeja in galerij mesta Ljubljane, sicer v splošni in kulturni javnosti sproža polemike, a Peršinu to ni tuje. Če je vodenje največjega javnega zavoda, ki ga je MOL ustanovila z združitvijo Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana, prevzel leta 2009, dandanes upravlja s kompleksnim konglomeratom razstavnih prostorov, razpetih med deset lokacij. Spoj muzeja in galerij ne prinaša le ekonomizacije procesov dela in marketinških prednosti, temveč preplet dediščine in sodobne umetnosti, pa tudi nevladne in institucionalne prakse – in če se slednje nemalokrat izrablja kot priročna floskula, se zdi, da Blaž Peršin to udejanja s pristno vnemo in zanosom.