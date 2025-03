Slabost v Beli hiši, slabost v Črnučah

V nadaljevanju preberite:

Kamera je ujela Oksano Markarovo, ko se je z desno roko, v kateri je držala bel kemični svinčnik, držala za čelo, zmajevala z glavo in gledala nekam v tla. Ukrajinska veleposlanica v ZDA se je upravičeno počutila zelo slabo, ko je spremljala – ne prepir, ampak orkestriran napad predsednika in podpredsednika ZDA na domačem terenu v Beli hiši na predsednika Ukrajine, ki je preživetveno odvisna od ameriške podpore. Kamere so spremljale javno zvijanje roke Volodimirju Zelenskemu, ki se je v tem tednu nadaljevalo z ameriško zamrznitvijo vojaške pomoči in deljenja obveščevalnih podatkov z Ukrajino.

Kot orkan Donald Trump pustoši po zunanji politiki, svetovni trgovinski ureditvi in domačem javnem sektorju. Govorjenje visokih predstavnikov ZDA in Kitajske o vojni, ne le trgovinski, je postalo preveč enostavno. Posledice utegnejo biti ogromne, občutili jih bomo vsi.