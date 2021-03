Slovenska družbena razvalina in odgovornost opozicije

V nadaljevanju preberite:

Spričo slovenske družbene razvaline smo seveda zgroženi. Prizadeta so tako rekoč vsa področja, ki jih upravlja politika. V tej zgroženosti pa se predvsem zavedamo, da Slovenija potrebuje temeljito preobrazbo. In da je treba odločno preseči in onemogočiti trenutno aktualne avtokratske tendence uveljavljanja avtoritete moči in oblastnega enoumja.