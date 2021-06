Sodniška neodvisnost je v Evropski uniji absolutni imperativ

V Intervjuju preberite:

Sodniki pripadajo neodvisni veji oblasti in kot taki morajo biti avtonomni in neodvisni. Države članice EU so se prostovoljno zavezale skupnim vrednotam in pravilom delovanja te zveze, ki je po modelu nekje med federacijo in konfederacijo. Naloga sodišča EU je, da skrbi za enotnost evropskega prava in usklajenost nacionalnih zakonodaj z evropsko zakonodajo.