Soliranje pri kadrovanju zmanjšuje zaupanje med strankami

Kot dolgoletni politik se zaveda, da se je v zaostrenih gospodarskih razmerah v vladi Roberta Goloba usedel na enega najbolj vročih ministrskih stolov. Do te funkcije goji veliko spoštovanje, a meni, da lahko z izkušnjami in dobro komunikacijo z gospodarstvom prispeva k oblikovanju učinkovitih ukrepov. Kljub težkemu položaju je optimističen, saj meni, da leto 2023 ne bo tako črno.

Matjaž Han je v intervjuju pojasnil ukrepe za pomoč gospodarstvu in naznanil subvencije za zaposlovanje inženirjev. V pogovoru je govoril tudi o kadrovanju, pri čemer je bil kritičen do največje koalicijske partnerice. Spregovoril je tudi o turizmu in upravljanju državnih hotelov, dobrih novicah glede Revoza, reševanju smučišča Kanin, nacionalnem letalskem prevozniku ... Med drugim je tudi dejal: »Mogoče pa se zdaj odpirajo kakšne priložnosti, da odkupimo tudi kakšno podjetje nazaj, na primer Mercator ali kakšno drugo podjetje, ki smo ga v preteklosti izgubili.«