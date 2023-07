Sovražni govor je gorivo, ki se vžge tudi v hiši požigalca

V nadaljevanju preberite:

Janša pri pisanju manifestov, ki se praviloma izlijejo v poziv »čas je za streznitev, strnimo vrste«, preteklost vedno poveže s prihodnostjo, rdeča nit pa je v obrambi pred komunisti in njihovimi nasledniki. Kot da sam ne bi bil komunist in kot da se v njegovem liku, delu in aktualni politiki ne zrcali natanko to, kar je v njih videl najslabšega: laž, prevara, podtikanje, sovraštvo, širjenje strahov …