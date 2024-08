Spektakel evforije

V kolumni preberite:

Navdušenje nad Kamalo Harris je v Chicagu doseglo načrtovan vrhunec. Strankarski konvenciji, na kateri je bila uradno nominirana za demokratsko kandidatko, pritiče nabuhel, evforičen performans: namenjen je gradnji mita o »Kamali«, ki je sposobna zaustaviti Donalda Trumpa, potem ko se je Joe Biden poslovil in predal štafetno palico njej. George Washington leta 1789 ni potreboval nominacijske konvencije, za volilni kolegij je bil soglasna izbira. Vsi, ki so sledili, so jo potrebovali. Ampak politična zborovanja so že dolgo namenjena zabavi in spektaklu.