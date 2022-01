Spet ura evropske resnice za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

V slovenski družbi se, podobno kot na Madžarskem, govori o zgodovinskih volitvah, toda ta teza, ki zlahka učinkuje pri indeksu prostosti duha, bo svoje argumente in dokaze morala predložiti še na podlago indeksov socialne in pravne države. Kako se pod težo dejstev soočiti z avtokratskim Janšo, ki je v ravnanju z ustavno državo podrl vse kriterije spodobnosti in Slovenijo doslej najbolj oddaljil od t. i. evropskih vrednot?